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Отсутствие талии и плоские ягодицы: идеи образов для женщин с фигурой прямоугольник

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Отсутствие талии, плоские ягодицы, стройные ноги — как правильно подбирать одежду, если у вас фигура "прямоугольник"? Этот тип телосложения, на первый взгляд, кажется сложным для создания эффектных образов, но это совсем не так.

женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
женщина

Чтобы понять, действительно ли вы относитесь к фигуре "прямоугольник", проверьте себя:

  • Линия плеч и бедер одинаковая.
  • Талия практически не выражена.
  • Ягодицы имеют минимальный объем.
  • Ноги длинные и стройные.
  • При наборе веса грудь увеличивается, а талия становится менее заметной.

Как подчеркнуть особенности фигуры

Главная цель при создании образов — выделить талию и добавить объем плечам и бедрам. Этого можно добиться с помощью правильных фасонов одежды.

Что стоит выбрать

  • Широкие брюки и джинсы: с низкой или средней посадкой, с декоративными карманами.
  • Расклешенные юбки: с элементами дизайна, например, оборками или геометрическими линиями.
  • Платья с акцентом на талии: варианты на запах или свободного кроя с поясом.
  • Асимметричная одежда: разрезы, четкие линии и необычные фасоны создают интересный образ.
  • Вырезы на одежде: V-образный или "сердце" вырез подчеркнут шею и добавят женственности.
  • Незаправленная одежда: расслабленные, но не бесформенные модели.

Ошибки, которых лучше избегать

  • Узкие брюки с высокой посадкой.
  • Квадратные вырезы, которые могут утяжелить верх.
  • Одежда, подчеркивающая отсутствие талии.

Вдохновляйтесь стилем звезд

Звезды с фигурой "прямоугольник", такие как Кира Найтли, Наталья Водянова и Гвинет Пэлтроу, доказывают, что с этим типом фигуры можно выглядеть элегантно и стильно. Экспериментируйте с образами, подчеркивайте достоинства и не бойтесь быть смелыми в выборе нарядов.

Уточнения

Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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