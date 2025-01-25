Отсутствие талии и плоские ягодицы: идеи образов для женщин с фигурой прямоугольник

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отсутствие талии, плоские ягодицы, стройные ноги — как правильно подбирать одежду, если у вас фигура "прямоугольник"? Этот тип телосложения, на первый взгляд, кажется сложным для создания эффектных образов, но это совсем не так.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain женщина

Чтобы понять, действительно ли вы относитесь к фигуре "прямоугольник", проверьте себя:

Линия плеч и бедер одинаковая.

Талия практически не выражена.

Ягодицы имеют минимальный объем.

Ноги длинные и стройные.

При наборе веса грудь увеличивается, а талия становится менее заметной.

Как подчеркнуть особенности фигуры

Главная цель при создании образов — выделить талию и добавить объем плечам и бедрам. Этого можно добиться с помощью правильных фасонов одежды.

Что стоит выбрать

Широкие брюки и джинсы: с низкой или средней посадкой, с декоративными карманами.

с низкой или средней посадкой, с декоративными карманами. Расклешенные юбки: с элементами дизайна, например, оборками или геометрическими линиями.

с элементами дизайна, например, оборками или геометрическими линиями. Платья с акцентом на талии: варианты на запах или свободного кроя с поясом.

варианты на запах или свободного кроя с поясом. Асимметричная одежда: разрезы, четкие линии и необычные фасоны создают интересный образ.

разрезы, четкие линии и необычные фасоны создают интересный образ. Вырезы на одежде: V-образный или "сердце" вырез подчеркнут шею и добавят женственности.

V-образный или "сердце" вырез подчеркнут шею и добавят женственности. Незаправленная одежда: расслабленные, но не бесформенные модели.

Ошибки, которых лучше избегать

Узкие брюки с высокой посадкой.

Квадратные вырезы, которые могут утяжелить верх.

Одежда, подчеркивающая отсутствие талии.

Вдохновляйтесь стилем звезд

Звезды с фигурой "прямоугольник", такие как Кира Найтли, Наталья Водянова и Гвинет Пэлтроу, доказывают, что с этим типом фигуры можно выглядеть элегантно и стильно. Экспериментируйте с образами, подчеркивайте достоинства и не бойтесь быть смелыми в выборе нарядов.

Уточнения

Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.



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