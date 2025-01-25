Отсутствие талии и плоские ягодицы: идеи образов для женщин с фигурой прямоугольник

Отсутствие талии, плоские ягодицы, стройные ноги — как правильно подбирать одежду, если у вас фигура "прямоугольник"? Этот тип телосложения, на первый взгляд, кажется сложным для создания эффектных образов, но это совсем не так.
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женщина
Чтобы понять, действительно ли вы относитесь к фигуре "прямоугольник", проверьте себя:
Линия плеч и бедер одинаковая.
Талия практически не выражена.
Ягодицы имеют минимальный объем.
Ноги длинные и стройные.
При наборе веса грудь увеличивается, а талия становится менее заметной.
Как подчеркнуть особенности фигуры
Главная цель при создании образов — выделить талию и добавить объем плечам и бедрам. Этого можно добиться с помощью правильных фасонов одежды.
Что стоит выбрать
Широкие брюкииджинсы: с низкой или средней посадкой, с декоративными карманами.
Расклешенные юбки: с элементами дизайна, например, оборками или геометрическими линиями.
Платьяс акцентом на талии: варианты на запах или свободного кроя с поясом.
Асимметричная одежда: разрезы, четкие линии и необычные фасоны создают интересный образ.
Вырезы на одежде: V-образный или "сердце" вырез подчеркнут шею и добавят женственности.
Незаправленная одежда: расслабленные, но не бесформенные модели.
Ошибки, которых лучше избегать
Узкие брюки с высокой посадкой.
Квадратные вырезы, которые могут утяжелить верх.
Одежда, подчеркивающая отсутствие талии.
Вдохновляйтесь стилем звезд
Звезды с фигурой "прямоугольник", такие как Кира Найтли, Наталья Водянова и Гвинет Пэлтроу, доказывают, что с этим типом фигуры можно выглядеть элегантно и стильно. Экспериментируйте с образами, подчеркивайте достоинства и не бойтесь быть смелыми в выборе нарядов.
Уточнения
Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.