Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы

Мода переменчива, и 2024 год приносит свежие веяния даже в такую базу, как деним. Если вы хотите быть в тренде, стоит знать, какие модели потеряли актуальность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Друзья сидят на бордюре на улице

Модели, которые пора оставить в прошлом

Слоучи

Свободные и комфортные джинсы, которые стали настоящим хитом благодаря своей универсальности. Но после нескольких сезонов они начали казаться устаревшими. В 2024 году такие модели уже не выглядят свежо.

Moms

Любимые многими за комплементарность фигуре и универсальность в сочетаниях, но, увы, они тоже успели "приесться". Момсы больше не производят желаемого вау-эффекта. Возможно, они еще вернутся в будущем, но точно не сейчас.

Скинни

Скинни джинсы не уходят без обсуждений — они разделили поклонников моды на два лагеря. Но факты остаются неизменными: эти модели хороши только на идеальной фигуре, а универсальность и актуальность у них давно утрачены.

Что носить вместо этого

Прямые джинсы с классической посадкой

Идеальная база для любого гардероба. Такие джинсы помогут создать сдержанный, стильный образ в стиле кэжуал. Главное — выбирать модели с классической посадкой для гармоничных пропорций.

Клеш

Эти элегантные модели, визуально удлиняющие ноги и подчеркивающие бедра, стали достойной заменой скинни. Они отлично смотрятся с обувью на каблуке, добавляя образу женственности.

Экстремально широкие модели

Для тех, кто любит экспериментировать, широкие джинсы с низкой посадкой и заниженным шаговым швом — тренд 2024 года. Сочетайте их с приталенным верхом, чтобы сохранить баланс в образе.

Джинсы подковы

Самая смелая модель сезона! Их необычный силуэт вызывает споры, но именно за это их полюбили модники. Если хочется выделиться и быть в авангарде трендов, попробуйте эту модель.

Общий тренд: длина до максимума

В 2024 году длина джинсов играет решающую роль. Чем длиннее, тем лучше — до самой земли.

Мода меняется, а деним остается неизменной классикой. Делитесь своими любимыми моделями в комментариях!

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.