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Эти масла сделают ваши ногти непобедимыми: секреты ухода за ногтями.

3:20
Моя семья » Красота и стиль

1. Масло жожоба. Это одно из самых популярных масел для ухода за кожей и ногтями. Оно глубоко проникает в ногтевую пластину, увлажняет её и укрепляет. Масло жожоба также помогает бороться с сухостью и шелушением кутикулы.

Браслет
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Браслет

2. Кокосовое масло. Кокосовое масло обладает антибактериальными свойствами и отлично питает ногти. Оно предотвращает ломкость и улучшает общее состояние ногтевой пластины. Кроме того, оно легко впитывается и не оставляет жирного блеска.

3. Оливковое масло. Оливковое масло содержит антиоксиданты и витамин Е, которые помогают восстанавливать структуру ногтей и предотвращают их расслаивание. Оно также хорошо увлажняет кожу вокруг ногтей.

4. Аргановое масло. Аргановое масло богато витамином Е и антиоксидантами. Оно эффективно увлажняет и питает ногти, делая их более прочными и здоровыми. Масло арганы также помогает ускорить рост ногтей.

5. Масло авокадо. Масло авокадо содержит большое количество жирных кислот и витамина А, который способствует укреплению ногтей. Оно идеально подходит для сухих и поврежденных ногтей, помогая им быстрее восстановиться.

6. Масло чайного дерева. Хотя основное назначение этого масла — борьба с грибковыми инфекциями, оно также может использоваться для укрепления ногтей благодаря своим антисептическим свойствам. Масло чайного дерева помогает предотвратить инфекции и улучшить общее состояние ногтей.

7. Масло виноградных косточек. Это легкое масло быстро впитывается и насыщает ногти необходимыми витаминами и антиоксидантами. Оно помогает укрепить ногтевую пластину и предотвратить её расслоение.

8. Масло миндаля. Миндальное масло богато витамином Е и полезными жирами, которые питают и увлажняют ногти. Оно делает их более эластичными и устойчивыми к повреждениям.

9. Масло ши. Масло ши обладает сильными увлажняющими и защитными свойствами. Оно создает барьер, защищающий ногти от внешних воздействий, и способствует их укреплению.

Как применять масла

1. Ежедневный массаж. Наносите небольшое количество выбранного масла на ногти и кутикулу, затем аккуратно массируйте в течение нескольких минут. Это улучшит кровообращение и ускорит процесс восстановления.

2. Ванночка для ногтей. Разогрейте немного масла до комфортной температуры и опустите туда кончики пальцев на 10-15 минут. После процедуры промокните руки полотенцем и нанесите увлажняющий крем.

3. Ночное лечение. Перед сном наносите масло на ногти и надевайте хлопковые перчатки. Это позволит маслу действовать всю ночь, обеспечивая глубокое питание и восстановление.

Уточнения

Арга́новое ма́сло — растительное масло, изготавливаемое из плодов аргании (лат. Sideroxylon spinosum, syn. Argania spinosa).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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