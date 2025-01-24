Этот спорный элемент гардероба расколол женщин: носить или отказаться?

женщины спорят о необходимости и уместности этого элемента гардероба. Одни уверены, что телесные колготки — это спасение в деловом стиле, другие считают их пережитком прошлого. Однако истина, как всегда, кроется в нюансах.
Телесные колготки не зря занимают место в женском гардеробе. Их преимущества:
Неаккуратно подобранные телесные колготки могут сыграть злую шутку.
Если вы не поклонница телесных колготок, вот что может их заменить:
Телесные колготки не так плохи, как их часто представляют, но их выбор требует тщательного подхода. Если вы хотите экспериментов — чёрные, цветные или узорчатые модели станут отличной заменой. Главное — доверяйте своему вкусу и выбирайте то, что подчеркнёт ваши достоинства.
Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает "брюки") — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.
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