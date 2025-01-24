Лучшие стрижки 2025 года: 12 вариантов, которые подчёркивают овал лица

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрижка — это не просто способ обновить образ, но и инструмент, который помогает подчеркнуть достоинства и скорректировать черты лица. Мы собрали 12 актуальных вариантов, которые идеально подойдут для самых разных типов лица.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Волосы девушки

Бабочка

Стрижка с пышным градиентом, напоминающим крылья бабочки. Подходит для длинных волос, акцентируя внимание на текстуре и длине.

Карвинг

Современная версия "итальянского" каре с плавной челкой, которая переходит в основную длину, подчёркивая линию подбородка.

Градиент 70-х годов

Идеальный выбор для любителей винтажных образов. Градиент добавляет объём при каждом движении, балансируя черты лица.

Градиент 90-х годов

Для тех, кто хочет освежить внешний вид, сохраняя длину. Глубокие градиентные переходы подчёркивают овал лица и добавляют динамичности.

Челка-занавеска

Культовый образ с челкой, скрывающей широкий лоб и визуально сужающей лицо. Легкий и непринуждённый стиль с нотками Брижит Бардо.

Рэйчел

Знаменитая стрижка Рэйчел Грин из сериала "Друзья". Удлинённые пряди и объём подчёркивают черты лица и острый подбородок.

Волчья стрижка

Многослойная, слегка небрежная стрижка с короткими слоями на макушке для объёма и удлинёнными прядями сзади.

Микси

Идеально для тонких волос. Многослойный крой создаёт эффект густоты и объёма, подчёркивая линию подбородка и щёк.

Шэг

Лёгкая, небрежная стрижка с натуральной текстурой. Подходит для коротких и средних волос, создавая эффект воздушности и естественности.

Маллет

Дерзкая стрижка с короткими прядями спереди и длинными сзади. Возвращение популярности спустя годы.

Пикси

Короткая, дерзкая стрижка, которая открывает лицо и акцентирует внимание на линии подбородка и шеи.

Каре в стиле француженка

Гладкая стрижка с чёткой линией. Отлично подходит для овального лица, но требует осторожности с круглой формой, так как подчёркивает щеки.

Заключение

Выбор стрижки зависит от формы лица, структуры волос и личных предпочтений. Эти модные варианты помогут подчеркнуть индивидуальность и добавить образу стильности.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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