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Лучшие стрижки 2025 года: 12 вариантов, которые подчёркивают овал лица

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Стрижка — это не просто способ обновить образ, но и инструмент, который помогает подчеркнуть достоинства и скорректировать черты лица. Мы собрали 12 актуальных вариантов, которые идеально подойдут для самых разных типов лица.

Волосы девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы девушки

Бабочка

  • Стрижка с пышным градиентом, напоминающим крылья бабочки. Подходит для длинных волос, акцентируя внимание на текстуре и длине.

Карвинг

  • Современная версия "итальянского" каре с плавной челкой, которая переходит в основную длину, подчёркивая линию подбородка.

Градиент 70-х годов

  • Идеальный выбор для любителей винтажных образов. Градиент добавляет объём при каждом движении, балансируя черты лица.

Градиент 90-х годов

  • Для тех, кто хочет освежить внешний вид, сохраняя длину. Глубокие градиентные переходы подчёркивают овал лица и добавляют динамичности.

Челка-занавеска

  • Культовый образ с челкой, скрывающей широкий лоб и визуально сужающей лицо. Легкий и непринуждённый стиль с нотками Брижит Бардо.

Рэйчел

  • Знаменитая стрижка Рэйчел Грин из сериала "Друзья". Удлинённые пряди и объём подчёркивают черты лица и острый подбородок.

Волчья стрижка

  • Многослойная, слегка небрежная стрижка с короткими слоями на макушке для объёма и удлинёнными прядями сзади.

Микси

  • Идеально для тонких волос. Многослойный крой создаёт эффект густоты и объёма, подчёркивая линию подбородка и щёк.

Шэг

  • Лёгкая, небрежная стрижка с натуральной текстурой. Подходит для коротких и средних волос, создавая эффект воздушности и естественности.

Маллет

  • Дерзкая стрижка с короткими прядями спереди и длинными сзади. Возвращение популярности спустя годы.

Пикси

  • Короткая, дерзкая стрижка, которая открывает лицо и акцентирует внимание на линии подбородка и шеи.

Каре в стиле француженка

  • Гладкая стрижка с чёткой линией. Отлично подходит для овального лица, но требует осторожности с круглой формой, так как подчёркивает щеки.

Заключение

Выбор стрижки зависит от формы лица, структуры волос и личных предпочтений. Эти модные варианты помогут подчеркнуть индивидуальность и добавить образу стильности.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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