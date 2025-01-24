8 эффективных советов, как укрепить ногти после снятия гель-лака

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1. Использование масел для кутикулы. Масла помогают увлажнить кожу вокруг ногтя и укрепляют саму ногтевую пластину. Наносите масло для кутикулы ежедневно утром и вечером. Можно использовать масла жожоба, арганы, кокосового ореха или специальные масла для ухода за ногтями.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

2. Витамины и минералы. Укрепление ногтей изнутри также играет важную роль. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество витаминов A, C, E, а также минералов, таких как кальций, цинк и магний. Витамин B7 (биотин) особенно полезен для здоровья волос и ногтей.

3. Увлажнение рук и ногтей. Регулярное использование увлажняющего крема для рук поможет предотвратить сухость кожи и ломкость ногтей. Особенно полезно наносить крем перед сном и надевать хлопковые перчатки для усиления эффекта.

4. Нанесение укрепляющих покрытий. Существуют специальные средства для укрепления ногтей, такие как базовые покрытия с кальцием, кератином или протеинами. Они создают защитный слой и способствуют восстановлению структуры ногтя.

5. Отдых от маникюра. Дайте ногтям возможность отдохнуть от покрытий. Несколько недель без гель-лака помогут ногтевой пластине восстановиться естественным образом.

6. Правильное питание. Сбалансированное питание с достаточным количеством белка, овощей и фруктов способствует здоровью ногтей. Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, такими как яйца, рыба, орехи, зеленые листовые овощи и цитрусовые.

7. Избегание агрессивных средств. Постарайтесь избегать использования ацетона и других агрессивных растворителей при снятии лака. Лучше выбирать мягкие средства для удаления лака, содержащие витамины и увлажнители.

8. Регулярный уход за ногтями. Поддерживайте длину ногтей умеренной и регулярно подпиливайте их, чтобы избежать трещин и ломкости. Используйте стеклянную пилку вместо металлической, так как она менее травмирует ногтевую пластину.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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