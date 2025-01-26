Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять ошибок в интерьере, которые портят ваш уют
Скарлетт Йоханссон предостерегла 10-летнюю дочь от распространённой ошибки в отношениях с парнями
Айжулдыз Адайбекова выбрала 101 розу в качестве махра на никахе
Какие удобрения подходят для картофеля?
Электромобили больше не уступают бензиновым: вот сколько они служат
Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского
Женщина с самыми крепкими бёдрами в мире: как турчанка побила рекорд по уничтожению арбузов?
Исследование, которое может изменить судьбу миллионов
Самая маленькая кошка в мире: древняя находка, которая удивляет

Пять расхожих мифов о косметике, которые не соответствуют действительности

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Доцент кафедры аналитической химии Химического института им. А. М. Бутлерова Анна Гедмина развеяла пять популярных мифов о косметике. Мнение эксперта цитирует kpfu.ru.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка
  1. Натуральная косметика гипоаллергенна. Натуральная косметика не имеет чётких стандартов, и любой продукт может считаться таковым, если в его составе есть хотя бы один растительный экстракт. Однако это не гарантирует, что он не вызовет аллергию. Например, в органической косметике часто используют эфирные масла цитрусовых, которые могут быть сильными аллергенами.
  2. Мыть голову каждый день вредно. Ежедневное мытьё головы может быть оправдано для людей с жирной кожей головы, которая быстро загрязняется из-за избыточной выработки кожного сала. Однако использование агрессивных шампуней с сульфатами может усугубить проблему. Вместо этого лучше применять бальзамы, которые помогут восстановить баланс кожи.
  3. Протирание лица кубиком льда всегда полезно. Криомассаж может временно улучшить кровообращение и обмен веществ в коже, что может способствовать выработке коллагена и эластина. Однако эта процедура не подходит для всех типов кожи. Людям с нарушенным липидным барьером кожи резкий контраст температур может вызвать холодовой ожог. Кроме того, у людей с расширенными капиллярами лица криомассаж может привести к их сужению и повреждению сосудов.
  4. Расширенные поры можно полностью устранить. Хотя полностью убрать поры невозможно, существуют косметические средства, которые могут уменьшить их видимость за счёт регулирования выработки кожного сала и удаления пробок из пор.
  5. Привыкание к косметике невозможно. Активные ингредиенты косметики, такие как антибиотики, гормоны или анальгетики, не вызывают привыкания, поскольку они не воздействуют на организм системно. Клетки кожи обновляются каждые 28-40 дней, поэтому постоянное использование косметики не приводит к привыканию.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Еда и рецепты
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Последние материалы
Электромобили больше не уступают бензиновым: вот сколько они служат
Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского
Исследование, которое может изменить судьбу миллионов
Женщина с самыми крепкими бёдрами в мире: как турчанка побила рекорд по уничтожению арбузов?
Самая маленькая кошка в мире: древняя находка, которая удивляет
Домашний дезодорант: эффективное и натуральное решение проблемы потоотделения
59% американцев не могут покрыть непредвиденные расходы — отчёт Bankrate
Шикарные блины без молока: простой заменитель сделает их мягкими и вкусными
Нетуристическое место Рима — сюда ходят только жители города
Как обычная соль спасает от засоров: простые рецепты для дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.