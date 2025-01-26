Пять расхожих мифов о косметике, которые не соответствуют действительности

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Доцент кафедры аналитической химии Химического института им. А. М. Бутлерова Анна Гедмина развеяла пять популярных мифов о косметике. Мнение эксперта цитирует kpfu.ru.

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Натуральная косметика гипоаллергенна. Натуральная косметика не имеет чётких стандартов, и любой продукт может считаться таковым, если в его составе есть хотя бы один растительный экстракт. Однако это не гарантирует, что он не вызовет аллергию. Например, в органической косметике часто используют эфирные масла цитрусовых, которые могут быть сильными аллергенами. Мыть голову каждый день вредно. Ежедневное мытьё головы может быть оправдано для людей с жирной кожей головы, которая быстро загрязняется из-за избыточной выработки кожного сала. Однако использование агрессивных шампуней с сульфатами может усугубить проблему. Вместо этого лучше применять бальзамы, которые помогут восстановить баланс кожи. Протирание лица кубиком льда всегда полезно. Криомассаж может временно улучшить кровообращение и обмен веществ в коже, что может способствовать выработке коллагена и эластина. Однако эта процедура не подходит для всех типов кожи. Людям с нарушенным липидным барьером кожи резкий контраст температур может вызвать холодовой ожог. Кроме того, у людей с расширенными капиллярами лица криомассаж может привести к их сужению и повреждению сосудов. Расширенные поры можно полностью устранить. Хотя полностью убрать поры невозможно, существуют косметические средства, которые могут уменьшить их видимость за счёт регулирования выработки кожного сала и удаления пробок из пор. Привыкание к косметике невозможно. Активные ингредиенты косметики, такие как антибиотики, гормоны или анальгетики, не вызывают привыкания, поскольку они не воздействуют на организм системно. Клетки кожи обновляются каждые 28-40 дней, поэтому постоянное использование косметики не приводит к привыканию.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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