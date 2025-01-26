Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
General Motors под следствием: выявлено 900 000 автомобилей с потенциально опасными двигателями
Рекомендации по выбору ветеринара: от клиники до общения
Булочки с хрустящей сырной корочкой: готовим идеальную закуску к чаю
Кинокритик Голубчиков объяснил, чем Ходченкова покорила Голливуд
Пять мест в мире, куда туристкам вход запрещён
Объём закупок удобрений из России достиг 6,16 млрд долларов
Пять расхожих мифов о косметике, которые не соответствуют действительности
Пять ошибок в интерьере, которые портят ваш уют
Скарлетт Йоханссон предостерегла 10-летнюю дочь от распространённой ошибки в отношениях с парнями

Домашний дезодорант: эффективное и натуральное решение проблемы потоотделения

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас сталкиваются с проблемой чрезмерного потоотделения, особенно в жаркие дни или во время физических нагрузок. Магазинные дезодоранты не всегда оказываются эффективными или могут вызывать раздражение. Однако существует простое и натуральное решение — домашний дезодорант, который легко приготовить в домашних условиях.

Лимон на ветке
Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимон на ветке

Основные ингредиенты этого средства — лимон и масло чайного дерева. Лимонный сок содержит кислоты, которые уничтожают бактерии, вызывающие неприятный запах. Масло чайного дерева, известное своими мощными антибактериальными и дезодорирующими свойствами, обеспечивает надежную защиту на весь день.

Чтобы приготовить дезодорант, смешайте сок одного лимона с 4-5 каплями масла чайного дерева в небольшой емкости. Тщательно перемешайте смесь и нанесите на чистую и сухую кожу подмышек с помощью ватного диска.

Этот натуральный дезодорант идеально подходит для ежедневного использования. Он не только эффективно борется с неприятным запахом, но и бережно ухаживает за кожей, предотвращая раздражение. Кроме того, он является экологически чистым и экономичным, так как все его компоненты доступны в любом доме.

При использовании натурального дезодоранта следует помнить о нескольких важных моментах:

  • Наносите его только на чистую и сухую кожу.
  • Перед первым применением проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии на компоненты. Если у вас есть аллергическая реакция на один из ингредиентов, этот метод не подойдет.

Однако для большинства людей натуральный дезодорант станет отличной альтернативой химическим продуктам, обеспечивая свежесть и уверенность на весь день. Попробуйте сами и оцените его эффективность!

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США
Экономика и бизнес
Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Последние материалы
General Motors под следствием: выявлено 900 000 автомобилей с потенциально опасными двигателями
Рекомендации по выбору ветеринара: от клиники до общения
Булочки с хрустящей сырной корочкой: готовим идеальную закуску к чаю
Кинокритик Голубчиков объяснил, чем Ходченкова покорила Голливуд
Пять мест в мире, куда туристкам вход запрещён
Объём закупок удобрений из России достиг 6,16 млрд долларов
Пять расхожих мифов о косметике, которые не соответствуют действительности
Пять ошибок в интерьере, которые портят ваш уют
Скарлетт Йоханссон предостерегла 10-летнюю дочь от распространённой ошибки в отношениях с парнями
Айжулдыз Адайбекова выбрала 101 розу в качестве махра на никахе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.