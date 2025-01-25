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Что делать, если тушь засохла: три лайфхака для продления её срока службы

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Тушь для ресниц — незаменимый элемент макияжа, но иногда она теряет свои свойства уже через несколько недель.

Тушь
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушь

Если тушь начала крошиться, плохо ложиться и склеивать ресницы, хотя срок её годности ещё не истёк, есть несколько простых способов продлить её жизнь.

  1. Горячая ванна. Если в составе засохшей туши присутствует парафин, её можно восстановить с помощью горячей воды. Для этого плотно закройте тюбик и опустите его на 10 минут в миску с горячей водой. После этого достаньте тушь и встряхните её.
  2. Алоэ-гель или раствор для контактных линз. Эти средства помогут восстановить текстуру туши. Добавьте в тюбик 1-2 капли алоэ-геля или раствора для контактных линз, тщательно перемешайте содержимое и используйте тушь как обычно.
  3. Разбавление водой. Если тушь на водной основе стала слишком густой, можно разбавить её дистиллированной или кипячёной водой. Добавьте в тюбик 2-3 капли воды и перемешайте. Однако будьте осторожны, чтобы не добавить слишком много воды, иначе тушь может стать слишком жидкой.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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