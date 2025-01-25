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Самостоятельное выдавливание прыщей может привести к серьёзным проблемам

1:58
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Акне, или угревая болезнь, распространена среди подростков и молодых людей. По статистике, около 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет сталкиваются с этой проблемой. Многие пытаются справиться с акне самостоятельно, что может привести к серьезным осложнениям, предупреждает София Белаш, врач-дерматолог и трихолог "СМ-Косметология".

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Врач рассказала, что акне имеет несколько форм: комедональный тип с черными точками, папуло-пустулезный с гнойничками и узловато-конглобатный с болезненными узлами, оставляющими рубцы.

По словам дерматолога, акне относится к психосоматическим дерматозам, влияет на самооценку и социальные взаимодействия, вызывает тревожность, даже при одиночных высыпаниях.

Эксперт предупредила, что самостоятельное удаление акне может привести к повреждению кожи, инфекциям и образованию рубцов, выдавливание угрей создает микротрещины для проникновения патогенных микроорганизмов.

"Также стоит отметить, что в домашних условиях трудно обеспечить должную стерильность инструментов, что может привести к присоединению инфекции. Кожные инфекции могут проявляться покраснением, отечностью и гнойными воспалениями, что только усугубляет проблему", — добавила София Белаш.

Следствия акне — рубцы и пигментация, требующие длительного лечения. Механическое воздействие может привести к распространению высыпаний, пишет Газета.Ru.

Косметологи применяют механическую чистку лица, химические пилинги, аппаратные методики и препараты местного действия для лечения акне.

Профессиональный подход к лечению акне обеспечивает быстрое и эффективное избавление от акне, предотвращает образование рубцов и пигментации, заключила София Белаш.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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