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Лучшие фасоны платьев, которые делают фигуру стройнее

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина хочет выглядеть элегантно и утонченно, а грамотно подобранное платье способно подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.Зная несколько модных хитростей, можно легко создать гармоничный образ и почувствовать себя уверенно в любом наряде. В этом материале мы расскажем, какие модели платьев помогут вам выглядеть стройнее и подчеркнут естественную красоту фигуры.

Девушка в бархатном платье
Фото: Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в бархатном платье

Платья с вертикальными линиями

Один из самых простых способов удлинить силуэт – использовать вертикальные линии. Это могут быть не только полосы, но и швы, молнии, ряды пуговиц или декоративные вставки, которые проходят вдоль фигуры. Такие элементы зрительно вытягивают силуэт, делая его более стройным и пропорциональным.

Платья с завышенной талией

Фасоны в стиле ампир или А-силуэта отлично подходят для того, чтобы скрыть несовершенства в области живота и бедер. Они создают плавный силуэт, акцентируя внимание на груди и удлиняя ноги. Особенно удачным выбором будут лёгкие струящиеся ткани, которые создают эффект невесомости.

V-образный вырез

Этот элемент помогает вытянуть шею и сделать акцент на зоне декольте. Он создает визуальный эффект удлинения верхней части тела, что особенно важно для девушек с полной шеей или широкими плечами. Такой вырез делает фигуру более утончённой и женственной.

Однотонные модели и тёмные оттенки

Монохромные образы делают силуэт более стройным, так как не создают лишних контрастов. Особенно хорошо работают тёмные оттенки – чёрный, темно-синий, бордовый, изумрудный. Они визуально сужают фигуру и делают образ более элегантным.

Платья с запахом

Этот фасон – настоящая находка для тех, кто хочет подчеркнуть талию и создать изящный силуэт. Запах визуально делает фигуру более пропорциональной, скрывает недостатки в области живота и бедер, а также добавляет женственности.

Выбрать платье, которое стройнит, не так сложно, если знать основные правила. Следуя этим рекомендациям, вы сможете выглядеть элегантно и уверенно в любом наряде.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Лучшие фасоны платьев, которые делают фигуру стройнее
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