Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пошаговая инструкция по приёмке квартиры в новостройке
Удивительный способ сбросить килограммы без диет и спорта
Заблокировался ремень безопасности: когда это нужно и как это работает
Японский секрет стиля: к какому типу фигуры относитесь вы
Секреты дрессировки: как правильно поощрять вашего питомца
Американская авиакомпания начнёт снимать с рейса пассажиров за ненадлежащую одежду
Пивной живот: скрытая угроза для здоровья, о которой нужно знать
Запекать или варить? Как сделать тыкву ароматной и полезной
Почему Кевин Костнер всё чаще играет простых парней с ранчо

Секреты стильного гардероба для будущих мам

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Беременность – это особый период, когда хочется выглядеть красиво, сохраняя комфорт. Многие будущие мамы думают, что стильный гардероб придется отложить в сторону, но это вовсе не так. Современная мода предлагает множество удобных и элегантных решений, позволяющих подчеркнуть естественную красоту и женственность.

Беременность
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременность

Выбираем удобные и стильные вещи

  • Свободные силуэты – платья А-силуэта, сарафаны, трикотажные костюмы и оверсайз-рубашки помогают создать стильный образ без ощущения скованности.
  • Эластичные ткани – вещи из мягких и хорошо тянущихся материалов подстраиваются под изменения фигуры и обеспечивают комфорт.
  • Брюки с высокой посадкой – специальные модели с эластичной вставкой мягко поддерживают живот и не давят на талию.
  • Многослойность – кардиганы, легкие пальто, жилеты и пиджаки помогают не только регулировать тепло, но и добавляют изюминку в образ.
  • Аксессуары – сумки, украшения и стильная обувь помогают дополнить образ и сделать его интереснее.

Чего стоит избегать?

  • Тесные вещи – слишком узкие джинсы или обтягивающие кофты могут создавать дискомфорт и нарушать кровообращение.
  • Натуральные, но неэластичные ткани – лён и жесткий хлопок не подстраиваются под растущий живот и могут сковывать движения.
  • Обувь на высоком каблуке – лучше выбрать устойчивый каблук, платформу или стильные кеды, которые обеспечат комфорт и безопасность.

Как адаптировать тренды под беременность?

Модные тенденции можно легко включить в гардероб будущей мамы. Например, оверсайз-блейзеры, объёмные свитера и струящиеся платья не только в тренде, но и идеально подходят для беременных. Актуальные оттенки сезона – пастельные и натуральные тона – помогут создать свежий и утонченный образ.

Не бойтесь экспериментировать с образами, сочетая модные тренды и удобные вещи, ведь беременность – это не повод отказываться от красоты и индивидуальности.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Цвета в одежде, которые помогают выглядеть моложе
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Идеальные фруктовые деревья для новичков: советы по выбору
Главный секрет правильного питания: сколько белка вам действительно нужно
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Volkswagen Lamando L 2025: стиль и технологии будущего
Простой продукт, который улучшит пищеварение и самочувствие
Лёгкий способ похудеть: секрет в одном упражнении
Джинсы и блузка — весенний тренд: 7 стильных сочетаний для вашего гардероба
Границы в доме: как объяснить собаке, где ей спать
Основные правила комбинирования кислот в уходе за кожей
Тревел-блогер рассказал, какая страна лучше всего подойдёт для удалёнки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.