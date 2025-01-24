Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России запускают добычу лития
Три ингредиента — и ваша посуда сияет: домашний гель для посудомойки
Сложный возраст у собак: как справиться с подростковым периодом
Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения
Что можно посадить рядом с вишневым деревом? Названы нежелательные соседи для этого дерева
Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат
Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца
Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам

Как сделать кожу тела сияющей и ровной без использования автозагара?

Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы кожа выглядела свежей, сияющей и ровной, но не хотите использовать автозагар? Достичь красивого оттенка кожи можно и без искусственных средств, если уделить внимание правильному уходу, питанию и образу жизни. Мы поделимся проверенными лайфхаками, которые помогут улучшить тон кожи тела без автозагара.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Правильное очищение для ровного оттенка

Регулярное очищение – основа красивого тона кожи. Используйте мягкие скрабы или сухую щетку для удаления ороговевших клеток. Это не только делает кожу гладкой, но и улучшает микроциркуляцию, придавая естественное сияние.

Увлажнение и питание

Сухая кожа выглядит тусклой, поэтому увлажняйте её ежедневно. Масла (кокосовое, миндальное) и кремы с гиалуроновой кислотой помогают сохранить влагу и сделать оттенок кожи более ровным.

Продукты для сияния кожи

Добавьте в рацион продукты с витамином С, Е и бета-каротином. Цитрусы, морковь, орехи и зелень способствуют выработке коллагена и придают коже здоровый вид.

Домашние маски и пилинги

Молочные продукты, мёд и куркума помогают выровнять тон кожи. Попробуйте маску из йогурта с лимонным соком, чтобы осветлить кожу естественным способом.

Регулярный уход, правильное питание и увлажнение помогут добиться красивого тона кожи без автозагара. Следуйте этим лайфхакам, и ваша кожа будет выглядеть ухоженной и свежей.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего
Домашние животные
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего Аудио 
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Последние материалы
Три ингредиента — и ваша посуда сияет: домашний гель для посудомойки
Сложный возраст у собак: как справиться с подростковым периодом
Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения
Что можно посадить рядом с вишневым деревом? Названы нежелательные соседи для этого дерева
Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат
Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца
Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам
Главный зимний миф о круиз-контроле, который может привести к аварии
Собаки и беременность: что ваш питомец чувствует раньше вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.