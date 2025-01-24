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Опасно ли носить утягивающее бельё во время беременности?

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины привыкли к корректирующему белью и задумываются, можно ли продолжать носить его во время беременности. Существуют мифы о том, что оно помогает поддерживать живот и спину, но так ли это на самом деле?

Беременность
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременность

Нарушение кровообращения

Во время беременности кровообращение становится более интенсивным, ведь организм обеспечивает кислородом не только женщину, но и ребёнка. Утягивающее бельё, особенно сильно корректирующие модели, сдавливают сосуды, что может привести к ухудшению циркуляции крови. В результате этого возможны головокружения, онемение конечностей и даже варикозное расширение вен.

Повышенная нагрузка на внутренние органы

Женский организм во время беременности адаптируется к росту плода, а утягивающее бельё может мешать естественному расположению внутренних органов. Сдавливание живота приводит к дискомфорту, нарушению работы желудка и кишечника, что может спровоцировать изжогу, вздутие и проблемы с пищеварением.

Риск кислородного голодания у плода

Плотное прилегание корректирующего белья может ограничивать доступ кислорода к тканям и органам будущей мамы. Это может привести к гипоксии – нехватке кислорода у плода, что негативно сказывается на его развитии.

Давление на матку и риск гипертонуса

Если бельё слишком сильно утягивает живот, это может спровоцировать повышенный тонус матки. В первом триместре такое воздействие особенно опасно, так как может привести к угрозе выкидыша. На более поздних сроках излишнее давление может вызвать преждевременные схватки.

Альтернативы утягивающему белью

Чтобы поддержать живот и спину без вреда для здоровья, лучше использовать безопасные альтернативы:

  • Бандаж для беременных. Он равномерно распределяет нагрузку, поддерживает живот и уменьшает дискомфорт в пояснице.
  • Компрессионное бельё. Оно не сдавливает тело, но помогает улучшить кровообращение и предотвращает варикоз.
  • Комфортное нижнее бельё. Выбирайте натуральные ткани, которые не вызывают раздражения и позволяют коже дышать.

Беременность — время заботы о своём здоровье. Вместо утягивающего белья лучше отдавать предпочтение комфортной одежде, которая обеспечит свободу движений и не создаст дополнительную нагрузку на организм.

Уточнения

Же́нское нате́льное бельё (женское нижнее бельё) — женская одежда, надеваемая непосредственно на тело и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Опасно ли носить утягивающее бельё во время беременности?
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