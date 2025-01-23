Внешние признаки дефицита коллагена и способы его восстановления

Коллаген — это важнейший белок, который обеспечивает упругость и эластичность кожи. С возрастом его производство замедляется, и дерма начинает терять свою упругость. Как понять, что вашей коже не хватает коллагена? Рассмотрим основные внешние признаки дефицита и способы восстановления.
Когда коллаген начинает снижаться, кожа теряет свою эластичность, и появляются первые морщинки, особенно в области вокруг глаз и на лбу.
Если кожа становится менее упругой и начинает «обвисать», это может свидетельствовать о недостатке коллагена. Тусклый цвет лица также может быть одним из признаков.
Нехватка коллагена приводит к потере влаги, и кожа становится сухой и менее эластичной. В некоторых случаях могут появиться микротрещины и шелушение.
Витамин C способствует выработке коллагена, поэтому в рацион стоит добавить цитрусовые, ягоды, брокколи и перец.
Косметические средства с коллагеном помогут улучшить внешний вид кожи, способствуя её увлажнению и восстановлению.
Коллагеновые добавки или пептиды могут быть полезны для поддержания структуры кожи изнутри.
Если вы заметили изменения в состоянии дермы, такие как морщины, сухость или потерю упругости, возможно, вашему организму не хватает коллагена. Поддержите кожу с помощью правильного питания, ухода и добавок, чтобы вернуть её молодость и здоровье.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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