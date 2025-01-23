Внешние признаки дефицита коллагена и способы его восстановления

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Коллаген — это важнейший белок, который обеспечивает упругость и эластичность кожи. С возрастом его производство замедляется, и дерма начинает терять свою упругость. Как понять, что вашей коже не хватает коллагена? Рассмотрим основные внешние признаки дефицита и способы восстановления.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Признаки нехватки коллагена

Появление морщин и заломов

Когда коллаген начинает снижаться, кожа теряет свою эластичность, и появляются первые морщинки, особенно в области вокруг глаз и на лбу.

Потеря упругости и тусклый цвет лица

Если кожа становится менее упругой и начинает «обвисать», это может свидетельствовать о недостатке коллагена. Тусклый цвет лица также может быть одним из признаков.

Сухость кожи

Нехватка коллагена приводит к потере влаги, и кожа становится сухой и менее эластичной. В некоторых случаях могут появиться микротрещины и шелушение.

Способы восстановления коллагена

Продукты с высоким содержанием витамина C

Витамин C способствует выработке коллагена, поэтому в рацион стоит добавить цитрусовые, ягоды, брокколи и перец.

Использование кремов с коллагеном

Косметические средства с коллагеном помогут улучшить внешний вид кожи, способствуя её увлажнению и восстановлению.

Пептиды и добавки с коллагеном

Коллагеновые добавки или пептиды могут быть полезны для поддержания структуры кожи изнутри.

Если вы заметили изменения в состоянии дермы, такие как морщины, сухость или потерю упругости, возможно, вашему организму не хватает коллагена. Поддержите кожу с помощью правильного питания, ухода и добавок, чтобы вернуть её молодость и здоровье.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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