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Простая японская техника антивозрастного макияжа, которая сделает ваше лицо моложе

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Визажист Игари Синобу прекрасно подытожил то, чего хотят японские женщины: очень свежий, естественный и, прежде всего, более молодой вид. Его техника нанесения антивозрастного макияжа получила название Igari make-up и стала настолько популярной, что она уже давно пересекла границы страны Восходящего Солнца. Одна из самых характерных техник визажиста — наносить румяна прямо под глазами, это совсем другое расположение, чем мы привыкли.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Как наносить румяна, чтобы сделать лицо более молодым

Все начинается с неосязаемой основы, где часто даже не используется тональное средство, а только консилер, чтобы выровнять то, что необходимо, с помощью своего рода легкого контура и удлиненных ресниц, а на губах — вуаль телесного цвета. Щеки окрашиваются кремовым или жидким румянцем, и он располагается не на скулах, идущих к вискам, а в центре лица, доходящем до контура глаз.

Таким образом, темные круги и морщины будут маскироваться, делая лицо более сияющим и отдохнувшим. Поэтому вы должны выбрать розовый оттенок, который реалистично напоминает цвет лица. И вот, как по волшебству, вы выглядите моложе. TikTok предвещает, что техника Игари Синобу будет одной из преобладающих тенденций макияжа в следующем году.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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