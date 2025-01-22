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8 главных преимуществ фейсбилдинга для кожи лица

2:47
Моя семья » Красота и стиль

1. Улучшение кровообращения. Когда вы выполняете упражнения для лица, усиливается кровоток в области тренировок. Улучшенное кровообращение обеспечивает клетки кожи большим количеством кислорода и питательных веществ, что способствует их обновлению и восстановлению. В результате кожа выглядит свежее и здоровее.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

2. Укрепление мышц. Лицевые мышцы, как и любые другие мышцы тела, нуждаются в регулярных тренировках для поддержания тонуса. Фейсбилдинг укрепляет эти мышцы, что помогает предотвратить появление морщин и дряблости кожи. Более сильные мышцы поддерживают кожу, делая её более плотной и упругой.

3. Подтяжка кожи. Регулярные упражнения для лица могут привести к уменьшению провисаний и складок на коже. Это происходит потому, что укреплённые мышцы подтягиваются и создают эффект лифтинга. Особенно заметно это проявляется вокруг глаз, рта и подбородка.

4. Предотвращение появления морщин. Упражнения для лица помогают расслабить напряжённые мышцы, которые часто приводят к образованию мимических морщин. Например, тренировка мышц лба может помочь избавиться от горизонтальных линий, а работа над мышцами вокруг глаз — снизить риск появления гусиных лапок.

5. Повышение эластичности кожи. Как уже упоминалось ранее, улучшенное кровообращение и укрепление мышц способствуют увеличению выработки коллагена и эластина — белков, ответственных за упругость и эластичность кожи. Это помогает замедлить процесс старения и сохраняет кожу молодой дольше.

6. Снятие стресса и напряжения. Многие люди склонны напрягать определённые мышцы лица при стрессе, что приводит к появлению морщин и усталости. Фейсбилдинг помогает снять напряжение и расслабить мышцы, тем самым предотвращая появление новых признаков старения.

7. Коррекция овала лица. Некоторые упражнения направлены на проработку нижней части лица, что позволяет скорректировать форму челюсти и подбородка. Это может помочь создать более чёткий контур лица и устранить двойной подбородок.

8. Общее улучшение самочувствия. Практики фейсбилдинга нередко сопровождаются элементами релаксации и дыхательными техниками, что положительно сказывается на общем состоянии организма. Расслабленное лицо отражает внутреннее спокойствие и уверенность.

Уточнения

Фейсбилдинг (от англ. «face» — лицо, «building» — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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