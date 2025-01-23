Как выбрать кольцо по форме пальца: советы для тех, кто верит в магию украшений

3:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Считается, что украшения с драгоценными камнями оказывают влияние не только на здоровье, но и на судьбу человека. Однако важно помнить, что, выбирая кольцо, нужно учесть не только его внешний вид, но и то, на каком пальце оно будет носиться. Ведь каждому пальцу соответствует планета Солнечной системы, что, согласно древним учениям, может усилить или ослабить влияние того или иного аксессуара.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Руки с кольцами

Указательный палец: лидерство и энергия Юпитера

Указательный палец, связанный с Юпитером, отвечает за эго человека и лидерские качества. Многие воспринимают его с некоторым негативом, особенно когда он используется для жестов.

Если вы хотите подчеркнуть свою силу и харизму, выберите серебряное кольцо с сапфиром, аквамарином или лазуритом. Эти камни помогают стать уверенным лидером и укрепить внутреннюю силу. В то время как золото для таких целей малоеэффективно, серебро лучше всего работает для раскрытия вашего потенциала.

Средний палец: сила перемен и кармическое воздействие

Если вы готовы к кардинальным изменениям в жизни, кольцо на среднем пальце будет вашим союзником. Он олицетворяет перемены и активирует кармические задачи. Лунный камень поможет привлечь нужные события и навести порядок в жизни. Однако если ваше текущее положение вас устраивает, лучше отказаться от украшений на этом пальце, чтобы не нарушить гармонию.

Безымянный палец: успех и благополучие

Безымянный палец — это символ любви, успеха и благополучия. Чтобы укрепить свои начинания в этих сферах, выбирайте кольца из золота или серебра. Камни, такие как изумруд, амазонит или аметист, помогут вам притянуть удачу в личной жизни и бизнесе. Украшения на этом пальце благоприятны для людей, стремящихся укрепить свою позицию в жизни.

Мизинец: улучшение общения и успех в карьере

Если ваша цель — улучшить коммуникативные навыки или сделать карьеру, кольцо на мизинце станет отличным выбором. Это украшение привлекает внимание и помогает развить харизму. Золотые кольца с красными камнями, такие как рубин или гранат, могут значительно повлиять на финансовое положение и успех в карьере.

Мизинец также прекрасно сочетается с янтарем, топазом и хризолитом, что делает его идеальным для ораторов, политиков и предпринимателей. Однако для тех, кто ценит семейное счастье, украшения на мизинце лучше избегать — это может повлиять на гармонию в отношениях.

Итак, куда лучше не надевать кольца

Если ваша цель — привлечь удачу и изменить свою судьбу, важно правильно выбирать не только камни, но и палец, на котором они будут носиться. Слушайте свою интуицию и прислушивайтесь к древним традициям, чтобы ваш аксессуар стал не только украшением, но и магическим помощником в жизни.

Уточнения

Кольцо — ювелирное украшение.



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