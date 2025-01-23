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Как привести пушащиеся локоны в порядок за пару минут

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Обладательницы кудрявых волос знают, как сложно сохранить их красоту и форму. Неправильный уход и расчесывание могут превратить локоны в бесформенный пушок. Стилист Елена Абдрашитова делится рекомендациями, как правильно ухаживать за кудрями, чтобы они всегда выглядели ухоженными и блестящими.

Волосы девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы девушки

Подбираем правильную расческу

Кудрявые волосы требуют особого подхода к расчесыванию. Елена рекомендует:

  • Для мелких и плотных кудрей — использовать расческу-вилочку.
  • Для мягких волн — щетку с натуральной щетиной.
  • Для всех типов кудрей подойдёт классический гребень с редкими и толстыми зубчиками.

Важно избегать расчесок из пластика и инструментов с частыми зубцами, чтобы не повредить волосы и не усилить электризацию.

Увлажнение и питание: основа ухода

Кудрявые волосы по своей природе сухие и пористые, поэтому их необходимо интенсивно увлажнять.

  • На влажные волосы наносите флюид или молочко, чтобы снять статику.
  • На сухие пряди используйте масло — оно насыщает локоны и придаёт им блеск.

В составе средств ищите компоненты вроде масла ши или жожоба, которые смягчают волосы и делают их эластичными.

Влажное расчесывание: аккуратные локоны без усилий

Попробуйте технику влажного расчесывания:

  • Нанесите маску или бальзам во время мытья головы.
  • Расчешите волосы в душе, затем промойте.
  • После сушки феном не используйте расческу, чтобы сохранить чёткую текстуру локонов.

Для укладки нанесите несмываемый крем для кудрей.

Правильная стрижка — залог красивых локонов

Даже с идеальным уходом локоны могут лежать плохо, если стрижка выполнена неправильно. Кудрям противопоказана филировка, так как она делает волосы более рыхлыми и пористыми. Лучше выбирать стрижки, которые подчёркивают естественную форму кудрей.

Как освежить локоны в течение дня

Если локоны начинают пушиться, освежите их при помощи спрея-вуали для кудрей. Он не только смягчит волосы, но и защитит их от ультрафиолета. Не стоит использовать лак — он создаёт корку, из-за которой локоны теряют свою форму.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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