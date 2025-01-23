Как привести пушащиеся локоны в порядок за пару минут

Обладательницы кудрявых волос знают, как сложно сохранить их красоту и форму. Неправильный уход и расчесывание могут превратить локоны в бесформенный пушок. Стилист Елена Абдрашитова делится рекомендациями, как правильно ухаживать за кудрями, чтобы они всегда выглядели ухоженными и блестящими.
Кудрявые волосы требуют особого подхода к расчесыванию. Елена рекомендует:
Важно избегать расчесок из пластика и инструментов с частыми зубцами, чтобы не повредить волосы и не усилить электризацию.
Кудрявые волосы по своей природе сухие и пористые, поэтому их необходимо интенсивно увлажнять.
В составе средств ищите компоненты вроде масла ши или жожоба, которые смягчают волосы и делают их эластичными.
Влажное расчесывание: аккуратные локоны без усилий
Попробуйте технику влажного расчесывания:
Для укладки нанесите несмываемый крем для кудрей.
Даже с идеальным уходом локоны могут лежать плохо, если стрижка выполнена неправильно. Кудрям противопоказана филировка, так как она делает волосы более рыхлыми и пористыми. Лучше выбирать стрижки, которые подчёркивают естественную форму кудрей.
Если локоны начинают пушиться, освежите их при помощи спрея-вуали для кудрей. Он не только смягчит волосы, но и защитит их от ультрафиолета. Не стоит использовать лак — он создаёт корку, из-за которой локоны теряют свою форму.
Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.
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