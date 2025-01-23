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Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке

3:06
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году пиджаки и жакеты остаются ключевыми элементами женского гардероба, позволяя создавать элегантные, повседневные и креативные образы. Рассмотрим актуальные тренды и советы по их выбору и сочетанию.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Тренды 2025 года

Пиджаки с объемными плечами

Объемные плечи продолжают завоевывать популярность, добавляя уверенности и стиля.

  • С чем носить: обтягивающие джинсы, юбки-карандаши или строгие брюки.
  • Совет: дополняйте массивные пиджаки тонкими поясами или аксессуарами, чтобы сбалансировать пропорции.

Приталенные пиджаки

Приталенные модели возвращают в моду женственность и элегантность.

  • С чем сочетать: свободные брюки или струящиеся юбки.
  • Совет: носите с легкими блузками или топами для создания многослойности.

Твидовые жакеты в стиле Old Money

Твид снова на пике популярности, воплощая в себе элегантность и утонченность.

  • Образы: носите с классическими брюками, юбками в пол или джинсами для повседневного шика.
  • Совет: акцентируйте внимание на текстуре и цвете, выбирая модели с интересными деталями.

Укороченные пиджаки

Короткие модели придают образу свежесть и современность.

  • С чем носить: длинные юбки, брюки с завышенной талией или многослойные комплекты.
  • Совет: минимизируйте аксессуары, чтобы укороченный пиджак стал центральным элементом.

Яркие цвета и принты

Пиджаки с яркими оттенками и принтами позволяют выделяться и привлекать внимание.

  • Как носить: сочетайте с нейтральным низом для баланса или добавляйте яркие аксессуары для поддержки акцента.
  • Совет: выбирайте принты, которые гармонируют с остальными элементами образа.

Советы по выбору и носке

  • Учитывайте фигуру: объемные плечи подойдут высоким девушкам, а приталенные модели — для создания женственного силуэта.
  • Подбирайте цвет: яркие оттенки подходят для акцентных образов, пастельные — для повседневных.
  • Экспериментируйте с текстурой: твид, лен и шерсть добавят фактурности и глубины.
  • Следите за балансом: смешивайте оверсайз-силуэты с облегающими элементами.
  • Инвестируйте в качество: хороший пиджак или жакет способен стать базовым элементом гардероба на несколько сезонов.

Модные сочетания 2025 года

  • Для офиса: твидовый жакет + классические брюки + лоферы.
  • Для вечера: укороченный пиджак + юбка с пайетками + ботильоны.
  • Для повседневного образа: пиджак с ярким принтом + джинсы + кеды.

Заключение

Пиджаки и жакеты — универсальные элементы гардероба, которые можно адаптировать под любой стиль. Экспериментируйте с фасонами, цветами и сочетаниями, чтобы подчеркнуть индивидуальность и быть в тренде.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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