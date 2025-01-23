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Микроиглы против старения: насколько это безопасно

2:46
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Микроигольчатый RF-лифтинг — одна из самых современных процедур для омоложения кожи. Она сочетает микронидлинг и радиочастотное воздействие, стимулируя выработку коллагена и эластина, устраняя морщины, растяжки, рубцы и другие кожные дефекты.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Что такое микроигольчатый RF-лифтинг

Процедура включает введение тонких игл на глубину от 0,5 до 7 мм (зависит от области воздействия). Через иглы подается радиочастотный импульс, который прогревает ткани, стимулируя процессы регенерации. Аппараты могут использовать изолированные иглы (нагрев только на кончике) или неизолированные (нагреваются полностью).

Эффекты процедуры

Микроигольчатый RF-лифтинг помогает:

  • Разгладить морщины и улучшить упругость кожи.
  • Выровнять тон и текстуру.
  • Устранить следы постакне и сосудистые звездочки.
  • Подтянуть контуры лица и уменьшить воспаления.

Эффект нарастает постепенно: первые результаты заметны через 3-4 недели, максимальный эффект — через несколько месяцев.

Показания и противопоказания

Показания

  • Снижение упругости кожи, морщины.
  • Расширенные поры, сосудистые дефекты.
  • Рубцы, растяжки.
  • Мелкоморщинистый тип старения.

Противопоказания

  • Острые инфекции, обострение хронических болезней.
  • Беременность, лактация.
  • Онкология кожи, псориаз.
  • Возраст до 18 лет.

Особенности и частота проведения

Для стойкого результата требуется курс из 3-4 процедур с интервалом 1,5-2 месяца. Процедуру проводят в косметологических клиниках сертифицированные специалисты.

Преимущества и ограничения

Плюсы

  • Минимальная травматичность.
  • Короткий восстановительный период.
  • Комплексное омолаживающее воздействие.

Минусы

  • Возможны покраснения и отеки.
  • Требуется курс процедур.
  • Есть противопоказания.

Можно ли делать дома

Домашнее выполнение не рекомендуется: неправильное использование оборудования может привести к ожогам и повреждениям кожи. Для процедуры требуется медицинская квалификация.

Вывод

Микроигольчатый RF-лифтинг — это инновационный метод, который подходит для тех, кто хочет улучшить качество кожи, не прибегая к хирургическим вмешательствам. Однако успех процедуры зависит от профессионализма специалиста и соблюдения рекомендаций после сеанса.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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