Микроиглы против старения: насколько это безопасно

Микроигольчатый RF-лифтинг — одна из самых современных процедур для омоложения кожи. Она сочетает микронидлинг и радиочастотное воздействие, стимулируя выработку коллагена и эластина, устраняя морщины, растяжки, рубцы и другие кожные дефекты.
Процедура включает введение тонких игл на глубину от 0,5 до 7 мм (зависит от области воздействия). Через иглы подается радиочастотный импульс, который прогревает ткани, стимулируя процессы регенерации. Аппараты могут использовать изолированные иглы (нагрев только на кончике) или неизолированные (нагреваются полностью).
Микроигольчатый RF-лифтинг помогает:
Эффект нарастает постепенно: первые результаты заметны через 3-4 недели, максимальный эффект — через несколько месяцев.
Для стойкого результата требуется курс из 3-4 процедур с интервалом 1,5-2 месяца. Процедуру проводят в косметологических клиниках сертифицированные специалисты.
Домашнее выполнение не рекомендуется: неправильное использование оборудования может привести к ожогам и повреждениям кожи. Для процедуры требуется медицинская квалификация.
Микроигольчатый RF-лифтинг — это инновационный метод, который подходит для тех, кто хочет улучшить качество кожи, не прибегая к хирургическим вмешательствам. Однако успех процедуры зависит от профессионализма специалиста и соблюдения рекомендаций после сеанса.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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