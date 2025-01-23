Секрет идеального макияжа: зачем использовать базу и как её подобрать

База под макияж — это незаменимое средство, которое помогает создать идеальный тон, продлить стойкость косметики и обеспечить комфортное нанесение декоративных продуктов. Узнаем, как выбрать подходящую базу и использовать ее для достижения наилучшего результата.
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Девушка смывает макияж
Что такое база под макияж
База под макияж (праймер) — это средство, которое подготавливает кожу к нанесению косметики, выравнивает ее текстуру, маскирует несовершенства и увеличивает стойкость макияжа. Она подходит для разных типов кожи и задач: от уменьшения жирного блеска до увлажнения и подсвечивания.
Виды баз под макияж
По эффекту
Матирующая: подходит для жирной кожи, уменьшает блеск и визуально сужает поры.
Выравнивающая: сглаживает морщины, создавая эффект лифтинга.
Увлажняющая: устраняет шелушение и сухость, облегчает нанесение тонального средства.
Сияющая: добавляет коже здоровый блеск за счет светоотражающих частиц.
Цветокорректирующая: маскирует покраснения, сосудистую сетку и пигментные пятна.
По консистенции
Жидкая: легкая текстура для нормальной и комбинированной кожи.
Кремовая: подходит для сухой кожи, содержит питательные масла.
Силиконовая: идеальна для жирной кожи, уменьшает поры и матирует.
Гелевая: универсальный вариант для легкого увлажнения и матирования.
По области нанесения
Для лица: маскирует несовершенства и подготавливает кожу.
Для век: продлевает стойкость теней и делает их цвет ярче.
Для ресниц: удлиняет и увеличивает объем.
Для губ: защищает помаду от растекания и улучшает стойкость.
По цвету
Зеленая: скрывает покраснения.
Лавандовая: устраняет желтизну.
Желтая: маскирует синяки под глазами.
Розовая: освежает тусклый цвет лица.
Белая: добавляет коже сияние.
Как выбрать базу по типу кожи
Жирная кожа: легкие текстуры без масел, с себорегулирующими компонентами.
Сухая кожа: кремовые базы с увлажняющими и питательными ингредиентами.
Комбинированная кожа: универсальные базы с матирующим и увлажняющим эффектом.
Возрастная кожа: базы с антивозрастными компонентами: гиалуроновой кислотой, витаминами, коэнзимами.
Проблемная кожа: салициловая кислота, цинк, ниацинамид для борьбы с воспалениями.
Как наносить базу под макияж
Подготовьте кожу: очистите и увлажните ее перед нанесением базы.
Выберите инструмент: используйте кисть, бьюти-спонж или пальцы.
Распределите базу: наносите средство по массажным линиям, точечно на проблемные зоны.
Не перегружайте: легкий слой базы предотвратит ощущение тяжести и скатывание макияжа.
Чем можно заменить базу
Матирующая база: пудра или матирующие салфетки.
Увлажняющая база: сыворотка с гиалуроновой кислотой.
Сияющая база: жидкий хайлайтер.
Антивозрастная база: разглаживающий крем-филлер.
Цветокорректирующая база: корректор-стик.
Советы визажиста
Эксперт Юлия Васина отмечает, что важно выбирать базу в зависимости от типа и состояния кожи. Для жирной обезвоженной кожи рекомендуется увлажняющая сыворотка перед нанесением матирующего праймера. С зелеными и плотными основами нужно быть осторожными — избыточное использование может испортить общий тон.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.