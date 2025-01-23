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Секрет идеального макияжа: зачем использовать базу и как её подобрать

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База под макияж — это незаменимое средство, которое помогает создать идеальный тон, продлить стойкость косметики и обеспечить комфортное нанесение декоративных продуктов. Узнаем, как выбрать подходящую базу и использовать ее для достижения наилучшего результата.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Что такое база под макияж

База под макияж (праймер) — это средство, которое подготавливает кожу к нанесению косметики, выравнивает ее текстуру, маскирует несовершенства и увеличивает стойкость макияжа. Она подходит для разных типов кожи и задач: от уменьшения жирного блеска до увлажнения и подсвечивания.

Виды баз под макияж

По эффекту

  • Матирующая: подходит для жирной кожи, уменьшает блеск и визуально сужает поры.
  • Выравнивающая: сглаживает морщины, создавая эффект лифтинга.
  • Увлажняющая: устраняет шелушение и сухость, облегчает нанесение тонального средства.
  • Сияющая: добавляет коже здоровый блеск за счет светоотражающих частиц.
  • Цветокорректирующая: маскирует покраснения, сосудистую сетку и пигментные пятна.

По консистенции

  • Жидкая: легкая текстура для нормальной и комбинированной кожи.
  • Кремовая: подходит для сухой кожи, содержит питательные масла.
  • Силиконовая: идеальна для жирной кожи, уменьшает поры и матирует.
  • Гелевая: универсальный вариант для легкого увлажнения и матирования.

По области нанесения

  • Для лица: маскирует несовершенства и подготавливает кожу.
  • Для век: продлевает стойкость теней и делает их цвет ярче.
  • Для ресниц: удлиняет и увеличивает объем.
  • Для губ: защищает помаду от растекания и улучшает стойкость.

По цвету

  • Зеленая: скрывает покраснения.
  • Лавандовая: устраняет желтизну.
  • Желтая: маскирует синяки под глазами.
  • Розовая: освежает тусклый цвет лица.
  • Белая: добавляет коже сияние.

Как выбрать базу по типу кожи

  • Жирная кожа: легкие текстуры без масел, с себорегулирующими компонентами.
  • Сухая кожа: кремовые базы с увлажняющими и питательными ингредиентами.
  • Комбинированная кожа: универсальные базы с матирующим и увлажняющим эффектом.
  • Возрастная кожа: базы с антивозрастными компонентами: гиалуроновой кислотой, витаминами, коэнзимами.
  • Проблемная кожа: салициловая кислота, цинк, ниацинамид для борьбы с воспалениями.

Как наносить базу под макияж

  • Подготовьте кожу: очистите и увлажните ее перед нанесением базы.
  • Выберите инструмент: используйте кисть, бьюти-спонж или пальцы.
  • Распределите базу: наносите средство по массажным линиям, точечно на проблемные зоны.
  • Не перегружайте: легкий слой базы предотвратит ощущение тяжести и скатывание макияжа.

Чем можно заменить базу

  • Матирующая база: пудра или матирующие салфетки.
  • Увлажняющая база: сыворотка с гиалуроновой кислотой.
  • Сияющая база: жидкий хайлайтер.
  • Антивозрастная база: разглаживающий крем-филлер.
  • Цветокорректирующая база: корректор-стик.

Советы визажиста

Эксперт Юлия Васина отмечает, что важно выбирать базу в зависимости от типа и состояния кожи. Для жирной обезвоженной кожи рекомендуется увлажняющая сыворотка перед нанесением матирующего праймера. С зелеными и плотными основами нужно быть осторожными — избыточное использование может испортить общий тон.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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