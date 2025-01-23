Секрет идеального макияжа: зачем использовать базу и как её подобрать

База под макияж — это незаменимое средство, которое помогает создать идеальный тон, продлить стойкость косметики и обеспечить комфортное нанесение декоративных продуктов. Узнаем, как выбрать подходящую базу и использовать ее для достижения наилучшего результата.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

Что такое база под макияж

База под макияж (праймер) — это средство, которое подготавливает кожу к нанесению косметики, выравнивает ее текстуру, маскирует несовершенства и увеличивает стойкость макияжа. Она подходит для разных типов кожи и задач: от уменьшения жирного блеска до увлажнения и подсвечивания.

Виды баз под макияж

По эффекту

Матирующая: подходит для жирной кожи, уменьшает блеск и визуально сужает поры.

подходит для жирной кожи, уменьшает блеск и визуально сужает поры. Выравнивающая: сглаживает морщины, создавая эффект лифтинга.

сглаживает морщины, создавая эффект лифтинга. Увлажняющая: устраняет шелушение и сухость, облегчает нанесение тонального средства.

устраняет шелушение и сухость, облегчает нанесение тонального средства. Сияющая: добавляет коже здоровый блеск за счет светоотражающих частиц.

добавляет коже здоровый блеск за счет светоотражающих частиц. Цветокорректирующая: маскирует покраснения, сосудистую сетку и пигментные пятна.

По консистенции

Жидкая: легкая текстура для нормальной и комбинированной кожи.

легкая текстура для нормальной и комбинированной кожи. Кремовая: подходит для сухой кожи, содержит питательные масла.

подходит для сухой кожи, содержит питательные масла. Силиконовая: идеальна для жирной кожи, уменьшает поры и матирует.

идеальна для жирной кожи, уменьшает поры и матирует. Гелевая: универсальный вариант для легкого увлажнения и матирования.

По области нанесения

Для лица: маскирует несовершенства и подготавливает кожу.

маскирует несовершенства и подготавливает кожу. Для век: продлевает стойкость теней и делает их цвет ярче.

продлевает стойкость теней и делает их цвет ярче. Для ресниц: удлиняет и увеличивает объем.

удлиняет и увеличивает объем. Для губ: защищает помаду от растекания и улучшает стойкость.

По цвету

Зеленая: скрывает покраснения.

скрывает покраснения. Лавандовая: устраняет желтизну.

устраняет желтизну. Желтая: маскирует синяки под глазами.

маскирует синяки под глазами. Розовая: освежает тусклый цвет лица.

освежает тусклый цвет лица. Белая: добавляет коже сияние.

Как выбрать базу по типу кожи

Жирная кожа: легкие текстуры без масел, с себорегулирующими компонентами.

легкие текстуры без масел, с себорегулирующими компонентами. Сухая кожа: кремовые базы с увлажняющими и питательными ингредиентами.

кремовые базы с увлажняющими и питательными ингредиентами. Комбинированная кожа: универсальные базы с матирующим и увлажняющим эффектом.

универсальные базы с матирующим и увлажняющим эффектом. Возрастная кожа: базы с антивозрастными компонентами: гиалуроновой кислотой, витаминами, коэнзимами.

базы с антивозрастными компонентами: гиалуроновой кислотой, витаминами, коэнзимами. Проблемная кожа: салициловая кислота, цинк, ниацинамид для борьбы с воспалениями.

Как наносить базу под макияж

Подготовьте кожу: очистите и увлажните ее перед нанесением базы.

очистите и увлажните ее перед нанесением базы. Выберите инструмент: используйте кисть, бьюти-спонж или пальцы.

используйте кисть, бьюти-спонж или пальцы. Распределите базу: наносите средство по массажным линиям, точечно на проблемные зоны.

наносите средство по массажным линиям, точечно на проблемные зоны. Не перегружайте: легкий слой базы предотвратит ощущение тяжести и скатывание макияжа.

Чем можно заменить базу

Матирующая база: пудра или матирующие салфетки.

пудра или матирующие салфетки. Увлажняющая база: сыворотка с гиалуроновой кислотой.

сыворотка с гиалуроновой кислотой. Сияющая база: жидкий хайлайтер.

жидкий хайлайтер. Антивозрастная база: разглаживающий крем-филлер.

разглаживающий крем-филлер. Цветокорректирующая база: корректор-стик.

Советы визажиста

Эксперт Юлия Васина отмечает, что важно выбирать базу в зависимости от типа и состояния кожи. Для жирной обезвоженной кожи рекомендуется увлажняющая сыворотка перед нанесением матирующего праймера. С зелеными и плотными основами нужно быть осторожными — избыточное использование может испортить общий тон.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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