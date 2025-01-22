Идеальные образы в соцсетях больше не актуальны: тренд на реальность

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы мода стала стремительно меняться, и это затронуло каждого. Быстрая мода и микротренды буквально захватили нас, но что это принесло? Многие начали терять свою уникальность, гоняясь за мгновенной популярностью в соцсетях, таких как TikTok. Микротренды — это такие явления, которые меняются с головокружительной скоростью. За один год мы успели увидеть целый ряд новых эстетик, таких как офисные сирены, дедов, коттеджкор, балеткор и многие другие.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Стиль девушки

Проблемы с собственным стилем

Из-за этой сменяемости мы начали терять свой собственный стиль и подстраиваться под чужие образы, которые навязывают тренды. Гонка за популярностью и следование за модой стали причиной потери уникальности. Вместо того чтобы развивать свой стиль, мы начали примерять образы, найденные на просторах социальных сетей.

Конкуренция брендов и дизайнеров

Конкуренция брендов и дизайнеров также стала более жестокой. Для массового производства легко адаптироваться под новые веяния, но для тех, кто делает ставку на качество, такие скачки могут привести к проблемам: что-то может не окупиться, а что-то, наоборот, взлетит. Но, несмотря на сложности, крупные бренды продолжают участвовать в этой гонке за трендами, подстраиваясь под капризные запросы рынка.

Стилизация против естественности

Кроме того, стилизация одежды стала популярной темой. Ранее набирали популярность видео, где показывались образы до и после стилизации, но этот тренд постепенно уступает место идее "просто носить”, что означает отказ от идеализированных образов и стремление к более естественным стилям. Сейчас на передний план выходит тренд на реальность, отказываясь от необходимости выглядеть идеально.

Возвращение к собственному стилю

Что происходит сегодня? Мы видим тренд на возвращение к собственному стилю. Хотя микротренды и эстетики не исчезнут полностью, их место становится меньше. Бренды теперь делают акцент на идентичности и качестве, оставляя гонку трендов позади. Этот тренд на самовыражение и личный стиль означает отказ от беспокойства по поводу каждого нового тренда, который появляется на рынке.

Время перемен: новый взгляд на моду

Возможно, это временное явление, но, возможно, микро-тренды действительно уходят на второй план, уступая место более личным и менее изменчивым образам.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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