Что надеть в 2025 году: стильные аксессуары против устаревших моделей

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С новым годом приходит время обновлять гардероб и добавлять в него современные акценты. Какие аксессуары стоит носить в 2025 году, а от каких лучше отказаться? Давайте разберемся вместе.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в очках

Сумки: мягкость — новый тренд

Жесткие сумки с чёткой формой уходят на второй план. На замену приходят мягкие, бесформенные модели и объёмные клатчи, которые стильно смотрятся подмышкой. Если хотите выделиться, обратите внимание на меховые сумки — они добавят шика и отлично сочетаются с хлопковыми рубашками или грубыми жакетами.

Перчатки: новый стиль

Перчатки в 2025 году стали настоящим must-have. Атласные модели до локтя уже выглядят устаревшими. Зато кожаные перчатки любой длины и байкерские модели в сочетании с женственными нарядами — это свежий и стильный выбор.

Атласные ленты: новый взгляд

Помешательство на бантовидных украшениях прошло, но атласные ленты остаются в моде. Используйте их как браслет, повяжите на шею или замените ими ремень. Такой подход смотрится необычно и современно.

Очки: смена формата

Узкие очки с прозрачными стёклами покидают модный Олимп. Взамен приходят очки с крупными оправами — от необычных форм до терракотовых и коричневых моделей. Эти аксессуары станут ярким акцентом даже в повседневном образе.

Украшения: минимализм и массивность

Массивные металлические браслеты, серьги-капли и резинки для волос из металла займут центральное место в моде. Они подойдут как для повседневного образа с джинсами, так и для вечернего платья. А вот пластиковые кольца и жемчужные украшения уже стали признаком прошлого.

Теперь вы знаете, какие аксессуары помогут выглядеть стильно в 2025 году. Выбирайте те, что подчёркивают вашу индивидуальность, и смело экспериментируйте.

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