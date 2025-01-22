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Athletic core: как спорт-шик изменил моду 2025 года

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Современная мода всегда отражает дух времени, и спорт, ставший частью повседневной жизни, нашел свое место в трендах. В 2025 году спорт-шик трансформировался в athletic core — стиль, вдохновленный гимнастической формой 80-х. Давайте разберем ключевые элементы этой эстетики.

Девушка в наушниках
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка в наушниках

Куртка Аляска

Зимой без нее не обойтись. Приталенные куртки с меховым воротником, вдохновленные горнолыжной модой, завоевали популярность среди поколения Z и активно обсуждаются в TikTok. Burberry пошли еще дальше, сочетая такие куртки с вечерними платьями — смелый микс, который стал хитом подиумов.

Костюм для разминки

Athletic core не обошел стороной ballet core, добавив ему спортивную строгость. В коллекции Ferragamo SS'25 можно найти гимнастические топы с завязками, боди поверх леггинсов и массивные кожаные сумки, которые выглядят как аксессуары из спортивной серии. Удобно, минималистично и модно.

Олимпийка

Культовая вещь, претерпевшая трансформацию. Если раньше были популярны оверсайз модели из 90-х, то сегодня в моде укороченные и облегающие варианты. Этот тренд на подиумах подхватили бренды Miu Miu и Prada.

Спортивные платья

Теперь платья не просто одежда для выхода в свет. В рамках athletic core они приобретают спортивные черты за счет материалов и деталей. Например, в коллекции Off White SS'25 можно найти платья, напоминающие олимпийки. Тренд на уменьшение оверсайза прослеживается и здесь, придавая одежде более структурированный вид.

Athletic core: эра минимализма и функциональности

Athletic core сочетает комфорт, эстетику и практичность. Это стиль для тех, кто ценит динамику и легкость в одежде. Он задает новые стандарты: спортивная одежда становится неотъемлемой частью гардероба для всех, кто хочет быть модным и активным.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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