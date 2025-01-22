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Аксессуары в стиле 60-х: что из прошлого снова на пике моды

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична, и в 2025 году аксессуары из прошлого столетия снова становятся актуальными. Вдохновлённые эстетикой 60-х, дизайнеры и инфлюенсеры возвращают ретро-детали в наши гардеробы. Какие из них заслуживают внимания?

Аксессуары
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Аксессуары

Ретросумки

  • Миниатюрные вытянутые сумки с твёрдой структурой снова в тренде. Популярностью пользуются модели с выбитыми цветочными узорами или сумки-кошельки, напоминающие монетницы. Эти аксессуары добавляют образу винтажного шика и оригинальности.

Прямоугольные очки

  • Очки в широкой роговой оправе и строгой прямоугольной форме возвращаются на модный пьедестал. Этот аксессуар отлично дополнит как повседневный стиль, так и более формальные образы.

Массивные бусы

  • Гигантские бусины, напоминающие украшения из детства, снова в центре внимания. Их можно смело сочетать с кэжуал-нарядами, добавляя яркий акцент. Особенно стильно массивные бусы смотрятся в сочетании с принтом polka-dot.

Броши

  • Броши в форме цветов, насекомых или животных остаются на пике популярности. Этот аксессуар идеально подходит для повседневных и базовых образов, привнося в них нотку винтажного гламура.

Итог

Возвращение к моде 60-х — это возможность переосмыслить классические аксессуары в современном ключе. Ретросумки, массивные бусы и яркие броши легко добавят вашему стилю уникальности и ностальгического очарования.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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