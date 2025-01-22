Клетчатые брюки снова в моде: как их носить в 2025 году

Клетка — принт, который всегда остается актуальным, но каждый сезон обновляется, чтобы соответствовать модным тенденциям. В 2025 году клетчатые брюки занимают центральное место в гардеробе стильных модниц. Разберем, какие модели в тренде и как их правильно носить.
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Девушка позирует
Актуальные оттенки клетчатых брюк
Цветовая палитра сезона 2025 поражает разнообразием, от базовых тонов до ярких стритстайл-решений.
Серые брюки: универсальный вариант для офисных и повседневных образов. Подходят к любому верху.
Черные брюки: классика для делового стиля, но с цветной клеткой их можно адаптировать к неформальным лукам.
Белые брюки: летний хит. Черно-белая шахматная клетка создает контрастный и стильный образ.