Клетчатые брюки снова в моде: как их носить в 2025 году

Клетка — принт, который всегда остается актуальным, но каждый сезон обновляется, чтобы соответствовать модным тенденциям. В 2025 году клетчатые брюки занимают центральное место в гардеробе стильных модниц. Разберем, какие модели в тренде и как их правильно носить.

Фото: https://www.freepik.com Девушка позирует

Актуальные оттенки клетчатых брюк

Цветовая палитра сезона 2025 поражает разнообразием, от базовых тонов до ярких стритстайл-решений.

Серые брюки: универсальный вариант для офисных и повседневных образов. Подходят к любому верху.

универсальный вариант для офисных и повседневных образов. Подходят к любому верху. Черные брюки: классика для делового стиля, но с цветной клеткой их можно адаптировать к неформальным лукам.

классика для делового стиля, но с цветной клеткой их можно адаптировать к неформальным лукам. Белые брюки: летний хит. Черно-белая шахматная клетка создает контрастный и стильный образ.

летний хит. Черно-белая шахматная клетка создает контрастный и стильный образ. Красные брюки: шотландская клетка — эффектный выбор. Станет акцентом образа, требующим однотонного верха.

шотландская клетка — эффектный выбор. Станет акцентом образа, требующим однотонного верха. Коричневые брюки: подходят для повседневного стиля. Бархатистые оттенки добавляют образу благородства.

подходят для повседневного стиля. Бархатистые оттенки добавляют образу благородства. Синие и зеленые брюки: ассоциируются с летними и свежими образами, хорошо сочетаются с белым, черным и пастельными тонами.

Типы клеток

Мелкая клетка: уместна в классических образах, визуально не увеличивает фигуру.

уместна в классических образах, визуально не увеличивает фигуру. Средняя клетка: универсальна, подходит для большинства типов телосложения.

универсальна, подходит для большинства типов телосложения. Крупная клетка: эффектная, но требует осторожности: может визуально добавить объем.

Модные фасоны

Клетчатые брюки представлены в разных фасонах: от классических до авангардных.

Классические: прямой крой подходит для офисного стиля.

Широкие: комфортны, скрывают недостатки фигуры и визуально удлиняют ноги.

Зауженные: стильно смотрятся в повседневных и деловых образах.

Укороченные: идеальны для теплого времени года, особенно в комбинации с туфлями или кроссовками.

С высокой посадкой: подчеркивают талию, делают фигуру визуально стройнее.

С чем носить клетчатые брюки

Водолазка или рубашка: однотонный верх сбалансирует яркость принта.

однотонный верх сбалансирует яркость принта. Костюм: комплект из брюк и пиджака в одной клетке — безошибочный вариант.

комплект из брюк и пиджака в одной клетке — безошибочный вариант. Свободный свитер или кардиган: уютный выбор для холодной погоды.

уютный выбор для холодной погоды. Шелковая блуза: придает образу элегантность и мягкость.

придает образу элегантность и мягкость. Обувь: клетчатые брюки универсальны: подходят как для туфель-лодочек, так и для лоферов, ботильонов или кед.

Основные советы по стилю

Акцентируйтевниманиенаклетке: остальной образ должен быть нейтральным, чтобы не перегрузить.

остальной образ должен быть нейтральным, чтобы не перегрузить. Смешивайтетекстуры: например, клетчатые брюки и кожаная куртка создадут стильный контраст.

например, клетчатые брюки и кожаная куртка создадут стильный контраст. Небойтесьэкспериментировать: клетка хорошо сочетается с другими геометрическими принтами, если соблюдать единую цветовую гамму.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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