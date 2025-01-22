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Клетчатые брюки снова в моде: как их носить в 2025 году

Моя семья » Красота и стиль

Клетка — принт, который всегда остается актуальным, но каждый сезон обновляется, чтобы соответствовать модным тенденциям. В 2025 году клетчатые брюки занимают центральное место в гардеробе стильных модниц. Разберем, какие модели в тренде и как их правильно носить.

Девушка позирует
Фото: https://www.freepik.com
Девушка позирует

Актуальные оттенки клетчатых брюк

Цветовая палитра сезона 2025 поражает разнообразием, от базовых тонов до ярких стритстайл-решений.

  • Серые брюки: универсальный вариант для офисных и повседневных образов. Подходят к любому верху.
  • Черные брюки: классика для делового стиля, но с цветной клеткой их можно адаптировать к неформальным лукам.
  • Белые брюки: летний хит. Черно-белая шахматная клетка создает контрастный и стильный образ.
  • Красные брюки: шотландская клетка — эффектный выбор. Станет акцентом образа, требующим однотонного верха.
  • Коричневые брюки: подходят для повседневного стиля. Бархатистые оттенки добавляют образу благородства.
  • Синие и зеленые брюки: ассоциируются с летними и свежими образами, хорошо сочетаются с белым, черным и пастельными тонами.

Типы клеток

  • Мелкая клетка: уместна в классических образах, визуально не увеличивает фигуру.
  • Средняя клетка: универсальна, подходит для большинства типов телосложения.
  • Крупная клетка: эффектная, но требует осторожности: может визуально добавить объем.

Модные фасоны

Клетчатые брюки представлены в разных фасонах: от классических до авангардных.

  • Классические: прямой крой подходит для офисного стиля.
  • Широкие: комфортны, скрывают недостатки фигуры и визуально удлиняют ноги.
  • Зауженные: стильно смотрятся в повседневных и деловых образах.
  • Укороченные: идеальны для теплого времени года, особенно в комбинации с туфлями или кроссовками.
  • С высокой посадкой: подчеркивают талию, делают фигуру визуально стройнее.

С чем носить клетчатые брюки

  • Водолазка или рубашка: однотонный верх сбалансирует яркость принта.
  • Костюм: комплект из брюк и пиджака в одной клетке — безошибочный вариант.
  • Свободный свитер или кардиган: уютный выбор для холодной погоды.
  • Шелковая блуза: придает образу элегантность и мягкость.
  • Обувь: клетчатые брюки универсальны: подходят как для туфель-лодочек, так и для лоферов, ботильонов или кед.

Основные советы по стилю

  • Акцентируйтевниманиенаклетке: остальной образ должен быть нейтральным, чтобы не перегрузить.
  • Смешивайтетекстуры: например, клетчатые брюки и кожаная куртка создадут стильный контраст.
  • Небойтесьэкспериментировать: клетка хорошо сочетается с другими геометрическими принтами, если соблюдать единую цветовую гамму.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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