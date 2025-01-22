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5 видов окрашивания, которые идеально замаскируют седину

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Cедина — естественный процесс, но многие стремятся скрыть её, чтобы чувствовать себя увереннее и выглядеть моложе. Современные техники окрашивания позволяют не только эффективно замаскировать седые волосы, но и придать причёске свежий, естественный вид.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Техника Air Touch

Эта популярная техника осветления подходит для маскировки седины благодаря способности создать натуральный переход цвета. Пряди осветляются от самого корня, что позволяет гармонично смешивать седые волоски с остальной массой волос. Air Touch обеспечивает мягкое отращивание, благодаря чему седина становится практически незаметной.

Блонд

Осветление в холодных или нейтральных светлых тонах — ещё один способ скрыть седину. Светлые оттенки визуально сливаются с седыми волосками, уменьшая их заметность. Этот метод особенно подходит для тех, у кого более 70% седины, так как волосы, лишённые меланина, лучше поддаются осветлению.

  • Для сохранения эффекта рекомендуется использовать специальные средства для ухода за блондом, которые помогают избежать появления жёлтого подтона и поддерживают платиновый оттенок.

Техника Babylights

Осветление тонких прядей, напоминающее эффект выгоревших на солнце волос, — отличный вариант для тех, кто хочет создать естественный образ. Babylights мягко смешивают седину с основной массой волос, делая её практически незаметной.

Тонирование седины

Для тех, кто хочет подчеркнуть естественность седых волос, тонирование становится идеальным выбором. Оно помогает нейтрализовать нежелательные оттенки, добавляя волосам матовость и благородный блеск. Такая техника создаёт эффект ухоженной причёски с мягким серебристым оттенком.

Окрашивание в один тон

Для обладательниц тёмных волос идеально подойдёт плотное окрашивание в один оттенок. Этот способ полностью скрывает седину, создавая ровный и насыщенный цвет. Чтобы не прибегать к частому подкрашиванию, можно использовать специальные спреи или средства для камуфляжа, которые временно скрывают седину до следующего мытья головы.

Заключение

Современные техники окрашивания предлагают множество решений для маскировки седины. Выбор метода зависит от ваших предпочтений и естественного цвета волос. Важно помнить, что регулярный уход за волосами, включая использование специализированных продуктов, поможет сохранить цвет и здоровье волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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