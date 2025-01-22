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Как уложить каре, чтобы оно продержалось весь день: 6 простых шагов

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Каре — это стильная и элегантная стрижка, но, чтобы она сохраняла свою форму и объем, важно правильно ухаживать за волосами и правильно их укладывать. Если вы сталкиваетесь с тем, что каре теряет форму через несколько часов, вот несколько лайфхаков, которые помогут сохранить прическу свежей и объемной на весь день.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

Подготовка волос с правильным стайлингом

  • Прежде чем приступать к укладке, не забывайте о средствах для объема. Используйте мусс, пенку или спрей, которые придадут вашим волосам текстуру и объем у корней. Также не забудьте про термозащиту, чтобы защитить волосы от горячего воздуха и сохранить их здоровье.

Начинайте с корней

  • Перед тем как начать укладку брашингом, просушите корни. Для этого наклоните голову вниз, чтобы создать начальный прикорневой объем. Это поможет создать основу для стойкой укладки.

Правильная техника укладки

  • При укладке каре используйте брашинг или круглую фен-щетку. Разделите волосы на несколько частей и укладывайте каждую прядь, начиная с корней. Чтобы добиться наибольшего объема, прокручивайте расческу на себя и вытягивайте пряди вверх. Это создаст пышную и объемную укладку.

Фиксация холодным воздухом

  • После того как укладка завершена, смените горячий воздух на холодный, чтобы зафиксировать объем и форму. Холодный воздух поможет прическе лучше держаться и сохранит прикорневой объем.

Использование бигуди

  • Для создания дополнительного объема используйте бигуди. После укладки на брашинг, зафиксируйте волосы на бигуди, дайте им остыть, а затем аккуратно распустите локоны, взбив их пальцами. Бигуди подчеркнут слои и текстуру каре.

Заключительный этап — фиксация

  • Для долговечности укладки используйте лак или текстурирующий спрей с подвижной фиксацией. Наносите средство с расстояния 20-30 см, чтобы укладка оставалась естественной, а волосы — подвижными.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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