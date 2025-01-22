Как уложить каре, чтобы оно продержалось весь день: 6 простых шагов

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каре — это стильная и элегантная стрижка, но, чтобы она сохраняла свою форму и объем, важно правильно ухаживать за волосами и правильно их укладывать. Если вы сталкиваетесь с тем, что каре теряет форму через несколько часов, вот несколько лайфхаков, которые помогут сохранить прическу свежей и объемной на весь день.

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

Подготовка волос с правильным стайлингом

Прежде чем приступать к укладке, не забывайте о средствах для объема. Используйте мусс, пенку или спрей, которые придадут вашим волосам текстуру и объем у корней. Также не забудьте про термозащиту, чтобы защитить волосы от горячего воздуха и сохранить их здоровье.

Начинайте с корней

Перед тем как начать укладку брашингом, просушите корни. Для этого наклоните голову вниз, чтобы создать начальный прикорневой объем. Это поможет создать основу для стойкой укладки.

Правильная техника укладки

При укладке каре используйте брашинг или круглую фен-щетку. Разделите волосы на несколько частей и укладывайте каждую прядь, начиная с корней. Чтобы добиться наибольшего объема, прокручивайте расческу на себя и вытягивайте пряди вверх. Это создаст пышную и объемную укладку.

Фиксация холодным воздухом

После того как укладка завершена, смените горячий воздух на холодный, чтобы зафиксировать объем и форму. Холодный воздух поможет прическе лучше держаться и сохранит прикорневой объем.

Использование бигуди

Для создания дополнительного объема используйте бигуди. После укладки на брашинг, зафиксируйте волосы на бигуди, дайте им остыть, а затем аккуратно распустите локоны, взбив их пальцами. Бигуди подчеркнут слои и текстуру каре.

Заключительный этап — фиксация

Для долговечности укладки используйте лак или текстурирующий спрей с подвижной фиксацией. Наносите средство с расстояния 20-30 см, чтобы укладка оставалась естественной, а волосы — подвижными.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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