Три натуральных маски для борьбы с чёрными точками на лице

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Готовы избавиться от чёрных точек прямо у себя дома? Этот распространённый косметический дефект возникает из-за переизбытка себума, смешанного с пылью и омертвевшими клетками кожи, что забивает поры и при контакте с воздухом окрашивается в чёрный цвет. Хорошая новость: с этим можно справиться самостоятельно с помощью домашних масок.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маска для лица

Домашние маски против чёрных точек

Медовая маска

Для её приготовления смешайте мед и тёплое молоко в равных пропорциях. Полученную смесь нанесите на проблемные участки лица и оставьте на 15 минут. Затем смойте маску тёплой водой или отваром трав. Эта маска помогает очистить поры и смягчить кожу.

Белковая маска

Взбейте белок одного яйца до образования пены и добавьте 5 мл свежевыжатого лимонного сока. Тщательно перемешайте и нанесите состав на лицо. Оставьте на 20 минут, после чего смойте тёплой водой и ополосните кожу прохладной жидкостью. Такой метод уменьшает количество чёрных точек и сужает поры.

Маска из простокваши

Смешайте 45 мл простокваши с 10 каплями свежего лимонного сока до однородной массы. Нанесите смесь на проблемные зоны и оставьте на 20 минут. Для смывания используйте холодную воду — это сузит поры и усилит эффект маски.

Важные рекомендации

Перед применением любого из этих домашних средств обязательно проконсультируйтесь с косметологом и проверьте реакцию кожи на ингредиенты, чтобы избежать аллергии. Регулярное применение подходящей маски поможет постепенно очистить поры, уменьшить чёрные точки и сделать вашу кожу чище и здоровее.

Уточнения

Маска для лица - средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.