8 особенностей внешности, которые подчеркивают аристократическое происхождение

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Аристократическая внешность всегда ассоциировалась с благородством и высоким статусом. Но какие именно черты указывают на принадлежность к знати? Мы собрали список особенностей, которые исторически считались признаками аристократов. Проверьте, есть ли они у вас!

Фото: https://www.freepik.com by master1305 Аристократка

Бледная кожа

В прошлом аристократов отличала почти белая кожа, ведь они не занимались физическим трудом под солнцем. Смуглая кожа считалась признаком рабочего класса. Даже сегодня отсутствие загара остаётся символом утончённости.

Высокий лоб

Высокий лоб традиционно связывали с интеллектом и знатностью. Если у вас такой лоб, вы уже выглядите аристократично. При низком лбе можно создать иллюзию высоты с помощью короткой стрижки или укладки.

Прямоугольная или овальная форма лица

Длинное и утончённое лицо — ещё один маркер аристократизма. Если у вас округлое лицо, можно визуально его вытянуть с помощью макияжа или аксессуаров.

Прямой или нос с горбинкой

Прямой нос долгое время считался эталоном благородства. Однако и горбинка в прошлом символизировала силу характера и целеустремлённость.

Длинная шея

У аристократов шея всегда была длинной и утончённой. Это не только эстетическая особенность, но и символ грации и умения адаптироваться.

Стройная фигура

Знать редко занималась физическим трудом, что позволяло сохранять стройность. Сегодня поддержание формы через спорт остаётся важным для создания утончённого образа.

Длинные пальцы

Тонкие, длинные пальцы всегда ассоциировались с изяществом и умением планировать. Они указывают на умственную и физическую утончённость.

Ухоженные руки

Аристократы не работали руками, что позволяло им сохранять кожу нежной и гладкой. Регулярный уход за руками и использование крема остаются обязательными для тех, кто хочет подчеркнуть свой статус.

Итог

Хотя сегодня происхождение уже не играет решающей роли, внешние признаки аристократии по-прежнему ассоциируются с благородством и утончённостью. Следить за собой, ухаживать за кожей и поддерживать форму — это не только способ выглядеть элегантно, но и уважение к себе.

Уточнения

Аристокра́тия (др.-греч. ἀριστοκρατία, "власть лучших"; от ἀριστεύς - "знатнейший, благороднейшего происхождения", и κράτος - "мощь, власть, вождь") — форма государственного правления, при которой власть принадлежит знати (в отличие от единоличного наследственного правления монарха, единоличного выборного правления тирана или демократии).



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