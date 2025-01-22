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Мыть голову перед окрашиванием: необходимость или ошибка

Моя семья » Красота и стиль

Каждое окрашивание — это индивидуальная процедура, успех которой зависит от множества факторов, включая состояние волос и тип кожи головы. Нужно ли мыть голову перед окрашиванием, зависит от вида процедуры, типа кожи и используемой краски. Рассмотрим аргументы "за" и "против", а также рекомендации экспертов.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Почему стоит мыть голову перед окрашиванием

Некоторые парикмахеры уверены, что чистота волос важна для качественного результата. Вот их аргументы:

  • Удаление остатков средств: шампунь помогает избавиться от накопившихся на волосах термозащитных спреев, масел и других продуктов, которые могут препятствовать равномерному нанесению краски.
  • Равномерное распределение краски: чистые волосы обеспечивают лучший контакт с красителем, делая оттенок более насыщенным и стойким.
  • Подготовка волос: некоторые уходовые шампуни смягчают волосы, облегчая процесс окрашивания.

Почему не стоит мыть голову перед окрашиванием

Другие специалисты, напротив, советуют воздержаться от мытья за 1-2 дня до процедуры. Их доводы:

  • Защита кожи головы: себум (кожный жир) создаёт барьер, уменьшающий риск раздражений и аллергии, особенно при осветлении или использовании агрессивных красителей.
  • Уменьшение повреждений: на чистых волосах осветление может повлиять сильнее, увеличивая риск пересушивания и ломкости.

Окрашивание в салоне: что учитывать

Подход к мытью головы зависит от вида окрашивания:

  • Мелирование и сложные техники (AirTouch): для этих процедур можно приходить с волосами, которые не мыли 1-2 дня.
  • Окрашивание хной: рекомендуется предварительно помыть волосы только шампунем, чтобы хна лучше проникла в структуру волос.
  • Тонирование и окрашивание в один тон: волосы моют в салоне, чтобы добиться равномерного распределения красителя.
  • Осветление: для сухой кожи головы не рекомендуется мыть волосы перед процедурой, чтобы минимизировать раздражение.

Учитываем тип кожи головы

Тип кожи также влияет на решение:

  • Жирная кожа: избыточное количество себума может затруднить процесс окрашивания, поэтому рекомендуется помыть голову заранее.
  • Сухая кожа: волосы лучше не мыть за 1-2 дня до окрашивания, чтобы избежать раздражения.

Как подготовиться к окрашиванию

  • Выбор краски: предпочтение отдавайте продуктам с уходовыми компонентами.
  • Тест на аллергию: нанесите небольшое количество краски за 48 часов до процедуры на кожу за ухом.
  • Материалы: подготовьте перчатки, кисть и защитное покрытие для плеч.
  • Подготовка волос: не используйте перед окрашиванием кондиционеры или маски, чтобы не закрывать кутикулы волос.

Разница между салонным и домашним окрашиванием

Окрашивание в салоне предполагает профессиональный подход: анализ состояния волос, тест-прядь и использование щадящих средств. В домашних условиях результат может быть менее предсказуемым из-за отсутствия профессионального опыта и оборудования.

Советы эксперта

Парикмахер Дарья Шум советует:

"Если у вас чувствительная кожа головы, не мойте волосы перед окрашиванием. Себум защитит её от раздражений. Для жирной кожи лучше помыть волосы за несколько часов до процедуры. Всё зависит от ваших предпочтений и типа волос".

Главное о мытье головы перед окрашиванием

  • Для некоторых процедур необходимы чистые волосы.
  • Учитывайте тип кожи головы: жирную — мойте, сухую — защищайте.
  • Не используйте кондиционеры или маски перед окрашиванием.
  • При сложных техниках и осветлении важна индивидуальная подготовка.

Уточнения

Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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