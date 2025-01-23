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Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе

2:46
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Каждое утро многие из нас с радостью наслаждаются чашкой ароматного кофе, который придает нам бодрость и энергию для начала нового дня. Однако стоит отметить, что кофе также может стать отличным выбором для тех, кто стремится похудеть. Добавление небольшого количества специй в этот напиток может стать настоящим секретом вашей стройности, пишет чешское издание Napadyprodomy.cz.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Кофе и похудение

Многие люди не могут представить свою жизнь без кофе. Этот напиток, черный, как смола, с молоком или сахаром, считается самым вкусным в мире. Чашка ароматного кофе или кружка крепкого кофе пробудят вас, помогут сосредоточиться и придадут вам столь необходимую энергию. Более того, вкус кофе просто доставляет нам удовольствие.

Теперь кофе может стать еще лучше и ценнее. Напиток с добавлением мускатного ореха также поможет похудеть. Эта специя, обладающая слегка горьковатым, пряным вкусом, иногда используется в мясных блюдах, паштетах и пряниках. Однако она также хорошо сочетается с кофе, что делает его еще более привлекательным для тех, кто стремится достичь своих целей. Как же выглядит кофе с мускатным орехом?

Диетический кофе с мускатным орехом

Кофе с мускатным орехом обладает интенсивным, глубоким вкусом и приятным ароматом. В таком кофе можно различить ореховые и слегка пряные нотки. Эта популярная пряность богата витаминами А, В и С, а также содержит клетчатку и фолиевую кислоту. Кроме того, она богата кальцием, магнием, железом и цинком.

Кофе с мускатным орехом поддерживает пищеварительную систему и помогает похудеть. Специя подавляет аппетит, что делает ее особенно полезной для тех, кто придерживается диеты. Добавьте в кофе молотый мускатный орех, который легко найти в любом продуктовом магазине.

Сколько мускатного ореха следует добавлять в кофе?

Вам следует буквально добавить в кофе немного мускатного ореха. Специи сделают ароматный напиток еще более ценным. Вы можете попробовать черный кофе или кофе, взбитый с молоком. Однако не переусердствуйте с мускатным орехом в кофе.

Слишком много этой специи класть в кофе не рекомендуется. Мускатный орех в больших количествах может быть токсичным, вредным и галлюциногенным. Всего от 6 до 30 г этой специи могут вызвать нежелательные симптомы.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Мускатный орех (лат. Semen Myristicae, Nux Moschata) — пряность, плод растения мускатник душистый (Myristica fragrans); иногда к ним относят и плоды других растений рода Мускатник (Myristica). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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