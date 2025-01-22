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Почему не стоит наносить масла на влажные волосы?

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас, стремясь к здоровым и блестящим волосам, часто наносят масла сразу после мытья, когда пряди еще влажные. Однако такая практика может принести больше вреда, чем пользы. Почему же стоит избегать нанесения масел на мокрые волосы?

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Нарушение баланса увлажнения

Когда волосы влажные, они уже содержат воду, и их структура расслаблена. Если вы наносите масло на такие локоны, оно не может проникнуть в стержень волоса, потому что водные молекулы блокируют доступ питательных веществ. Вместо того чтобы увлажнить волосы, масло создает пленку, которая мешает полноценному проникновению влаги, оставляя пряди сухими и тусклыми.

Масло не впитывается

Кроме того, на влажных волосах масло не впитывается так, как на сухих. Масло оседает на поверхности, делая локоны жирными и утяжеленными, что может привести к быстрому загрязнению волос. В результате пряди выглядят неопрятными, а не ухоженными.

Чтобы извлечь максимальную пользу от масел, наносите их на сухие или слегка влажные волосы. Так масло будет лучше проникать в структуру локонов, насыщая их питательными веществами.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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