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Простые способы сделать губы визуально объёмнее

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о пухлых и выразительных губах, но не хотите прибегать к инъекциям? Секрет естественного увеличения объёма кроется в правильном уходе, массажных техниках и косметических хитростях. Регулярные процедуры помогут не только улучшить форму губ, но и сделают их более гладкими и увлажнёнными.

Губы
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губы

Массаж для увеличения объёма

  • Зубная щётка – мягкими круговыми движениями стимулирует кровообращение, делая губы более насыщенного цвета и слегка припухлыми.
  • Ледяной массаж – улучшает тонус кожи, придавая губам свежий вид. Просто оберните кубик льда в салфетку и аккуратно проведите им по губам.
  • Щипковый массаж – лёгкие пощипывания улучшают микроциркуляцию, делая губы более выразительными.

Уход для естественного увеличения губ

  • Скрабирование – удаляет ороговевшие клетки и делает губы гладкими, что визуально увеличивает их объем. Можно использовать сахарный скраб с мёдом или кофейной гущей.
  • Увлажнение – регулярное нанесение бальзама или масла (например, кокосового или миндального) предотвращает сухость и трещины, делая губы мягкими и объёмными.
  • Разогревающие компоненты – масла корицы, мяты или кайенского перца стимулируют кровоток, создавая эффект припухлости.

Систематический уход и массаж помогут сделать губы более пухлыми и выразительными без уколов и сложных процедур.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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