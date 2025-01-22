Простые способы сделать губы визуально объёмнее

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о пухлых и выразительных губах, но не хотите прибегать к инъекциям? Секрет естественного увеличения объёма кроется в правильном уходе, массажных техниках и косметических хитростях. Регулярные процедуры помогут не только улучшить форму губ, но и сделают их более гладкими и увлажнёнными.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губы

Массаж для увеличения объёма

Зубная щётка – мягкими круговыми движениями стимулирует кровообращение, делая губы более насыщенного цвета и слегка припухлыми.

– мягкими круговыми движениями стимулирует кровообращение, делая губы более насыщенного цвета и слегка припухлыми. Ледяной массаж – улучшает тонус кожи, придавая губам свежий вид. Просто оберните кубик льда в салфетку и аккуратно проведите им по губам.

– улучшает тонус кожи, придавая губам свежий вид. Просто оберните кубик льда в салфетку и аккуратно проведите им по губам. Щипковый массаж – лёгкие пощипывания улучшают микроциркуляцию, делая губы более выразительными.

Уход для естественного увеличения губ

Скрабирование – удаляет ороговевшие клетки и делает губы гладкими, что визуально увеличивает их объем. Можно использовать сахарный скраб с мёдом или кофейной гущей.

– удаляет ороговевшие клетки и делает губы гладкими, что визуально увеличивает их объем. Можно использовать сахарный скраб с мёдом или кофейной гущей. Увлажнение – регулярное нанесение бальзама или масла (например, кокосового или миндального) предотвращает сухость и трещины, делая губы мягкими и объёмными.

– регулярное нанесение бальзама или масла (например, кокосового или миндального) предотвращает сухость и трещины, делая губы мягкими и объёмными. Разогревающие компоненты – масла корицы, мяты или кайенского перца стимулируют кровоток, создавая эффект припухлости.

Систематический уход и массаж помогут сделать губы более пухлыми и выразительными без уколов и сложных процедур.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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