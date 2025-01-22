Развенчиваем миф о 100 движениях расчёской для красоты волос

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Существует мнение, что регулярное расчесывание – залог красивых и здоровых волос. Некоторые утверждают, что 100 движений щеткой ежедневно укрепляют локоны, делают их блестящими и предотвращают выпадение. Но действительно ли это так, или же это всего лишь миф?

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Почему появился этот миф

Раньше женщины пользовались натуральными щетками и редко мыли голову. Частое расчесывание помогало равномерно распределять кожное сало по всей длине, увлажняя и защищая волосы. Однако современные условия ухода за волосами изменились, и такой метод больше не является необходимостью.

Вред чрезмерного расчесывания

Частое механическое воздействие может привести к ломкости волос, появлению секущихся кончиков и излишней жирности у корней. Особенно вредно расчесывать мокрые пряди – в таком состоянии они наиболее уязвимы.

Как правильно расчесывать волосы?

Для здоровья волос достаточно 2-3 раз в день, начиная с кончиков и постепенно поднимаясь к корням. Лучше использовать щётки с натуральной щетиной или расчески с широкими зубцами.

Расчесывать волосы 100 раз в день – это миф. Вместо этого важно подобрать правильный инструмент и соблюдать меру, чтобы сохранить силу и красоту локонов.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.



Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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