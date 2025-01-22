Почему ваша кожа сохнет после душа и как этого избежать?

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Сухость кожи после душа — это довольно частая проблема, которая может возникать по разным причинам. Многие из нас не задумываются о правильном уходе, что в итоге приводит к раздражению, шелушению и ощущению стянутости. Разберемся, как избежать сухости кожи после водных процедур.

Фото: freepik by gpointstudio Девушка

Частая ошибка — горячая вода

Горячая вода разрушает защитный барьер кожи и излишне удаляет природные масла. Это приводит к обезвоживанию и появлению сухости. Лучше использовать тёплую воду, чтобы минимизировать риски.

Использование агрессивных моющих средств

Гель с агрессивным химическим составом и сильными отдушками может нарушить баланс кожи, а также высушить её. Важно выбирать мягкие гели, которые не содержат спирт и сильно пахнущих веществ.

Неправильное использование полотенца

После душа не стоит тереть кожу полотенцем. Лучше аккуратно промокать её, чтобы сохранить увлажнение.

Отсутствие увлажняющего ухода

Если после душа сразу не нанести увлажняющий крем или масло, кожа может стать ещё суше. Применяйте средства, которые подходят для вашего типа кожи, сразу после душа, когда поры ещё открыты.

Использование мягкой воды, правильного ухода и увлажняющих средств — залог увлажнённой кожи. Также полезно избегать слишком горячей воды и выбирать косметику, которая помогает сохранить естественный барьер эпидермиса.

Уточнения

Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.



Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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