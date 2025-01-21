Почему не стоит умываться горячей водой каждый день?

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Умывание — это важная часть ухода за кожей, однако не все понимают, насколько важна температура воды. Многие привыкли умываться горячей водой, полагая, что она лучше очищает. Однако, это может нанести вред, нарушив естественный баланс дермы. Давайте разберёмся, почему горячая вода может стать причиной проблем с кожей.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек моет руки с мылом

Влияние горячей воды на кожу

Горячая вода нарушает естественный барьер эпидермиса, который защищает от потери влаги. Под воздействием высокой температуры поры расширяются, и кожа теряет больше влаги, что приводит к сухости и раздражениям. Частое умывание горячей водой также может вызывать покраснение и воспаление, особенно для чувствительной кожи.

Ухудшение эластичности кожи

Горячая вода повреждает коллагеновые волокна, которые отвечают за упругость кожи. В результате, если вы регулярно умываетесь слишком горячей водой, это может способствовать преждевременному старению и появлению мелких морщин.

Что делать?

Для поддержания здоровья кожи стоит умываться тёплой водой, которая не превышает 37-38°C. Это поможет сохранить гидратацию и защитить барьерные функции дермы. Также рекомендуется использовать мягкие очищающие средства, которые подходят для вашего типа кожи.

Для того чтобы сохранить кожу увлажненной и здоровой, важно избегать воздействия слишком горячей воды. Выбирайте комфортную температуру и придерживайтесь правильного ухода для получения наилучших результатов.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.