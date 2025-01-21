Эти упражнения повысят эластичность кожи лица и уберут морщины. Делайте их регулярно

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

1. Упражнение для лба. Описание: положите пальцы обеих рук на лоб, слегка надавливая на кожу. Поднимайте брови вверх, сопротивляясь давлению пальцев. Цель: укрепляет мышцы лба, уменьшает горизонтальные линии и морщины.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

2. Упражнение для глаз. Описание: закройте глаза и постарайтесь максимально сильно зажмуриться. Затем откройте глаза широко и задержитесь в этом положении на несколько секунд. Цель: уменьшает мешки под глазами и гусиные лапки.

3. Упражнение для щёк. Описание: надуйте щёки воздухом и перемещайте воздух из одной стороны в другую. Затем выпустите воздух через рот. Цель: повышает тонус щёк и улучшает их форму.

4. Упражнение для подбородка. Описание: откройте рот и вытяните нижнюю челюсть вперёд. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Цель: укрепляет мышцы подбородка и шеи, уменьшает второй подбородок.

5. Упражнение для губ. Описание: втяните губы внутрь рта и удерживайте их в таком положении на несколько секунд. Затем расслабьте губы и повторите упражнение. Цель: укрепляет мышцы вокруг губ, уменьшает вертикальные линии вокруг рта.

6. Упражнение для носа. Описание: нажмите пальцем на кончик носа и поднимайте верхнюю губу вверх, стараясь не двигать носом. Цель: укрепляет мышцы носа и верхней губы, уменьшает носогубные складки.

Советы по выполнению:

Регулярность. Выполняйте упражнения ежедневно, лучше всего утром и вечером. Продолжительность. Каждое упражнение следует повторять 10–15 раз. Аккуратность. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу и мышцы. Все движения должны быть мягкими и контролируемыми.

Уточнения

Фейсбилдинг (от англ. «face» — лицо, «building» — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.



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