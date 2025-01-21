Эти упражнения повысят эластичность кожи лица и уберут морщины. Делайте их регулярно

1. Упражнение для лба. Описание: положите пальцы обеих рук на лоб, слегка надавливая на кожу. Поднимайте брови вверх, сопротивляясь давлению пальцев. Цель: укрепляет мышцы лба, уменьшает горизонтальные линии и морщины.
2. Упражнение для глаз. Описание: закройте глаза и постарайтесь максимально сильно зажмуриться. Затем откройте глаза широко и задержитесь в этом положении на несколько секунд. Цель: уменьшает мешки под глазами и гусиные лапки.
3. Упражнение для щёк. Описание: надуйте щёки воздухом и перемещайте воздух из одной стороны в другую. Затем выпустите воздух через рот. Цель: повышает тонус щёк и улучшает их форму.
4. Упражнение для подбородка. Описание: откройте рот и вытяните нижнюю челюсть вперёд. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Цель: укрепляет мышцы подбородка и шеи, уменьшает второй подбородок.
5. Упражнение для губ. Описание: втяните губы внутрь рта и удерживайте их в таком положении на несколько секунд. Затем расслабьте губы и повторите упражнение. Цель: укрепляет мышцы вокруг губ, уменьшает вертикальные линии вокруг рта.
6. Упражнение для носа. Описание: нажмите пальцем на кончик носа и поднимайте верхнюю губу вверх, стараясь не двигать носом. Цель: укрепляет мышцы носа и верхней губы, уменьшает носогубные складки.
Советы по выполнению:
Фейсбилдинг (от англ. «face» — лицо, «building» — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.
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