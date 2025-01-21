Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки
Как ведет себя кошка, у которой есть глисты? Эти признаки должны вас насторожить
Ускоряем прорастание пеларгонии: эффективные методы для цветоводов
Ленивые хозяйки пользуются этим странным лайфхаком, но он работает
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Как безопасно передвигаться по Индии: советы для туристов
Что нужно для аквариума: создаем комфортный дом для рыбок
Что будет, если ходить с выпавшей пломбой, и почему важно действовать быстро
Простое решение для забитых форсунок: лайфхак в бардачке

Ошибки в уходе за волосами, которые делают их ломкими

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина мечтает о здоровых и красивых волосах, но в погоне за этим часто допускаются ошибки, которые только ухудшают состояние локонов. Неправильный уход, чрезмерное воздействие красок и укладок, а также заблуждения о средствах для волос могут сделать волосы более ломкими и тусклыми.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Ошибка 1. Доверие рекламе шампуней

Многие верят, что дорогой шампунь из рекламы способен решить все проблемы волос. Но эксперты уверены: шампунь выполняет лишь одну задачу — очищение кожи головы. Все остальные обещания, заявленные производителями, маловероятны из-за короткого времени контакта шампуня с волосами.

Шампунь может быть любым, если он подходит вашему типу кожи головы. Основное внимание уделяйте дополнительным уходовым средствам.

Ошибка 2. Мытьё волос горячей водой

Горячая вода — враг даже самых здоровых волос. Она пересушивает кожу головы, разрушает структуру волоса и делает его тусклым.

Рекомендация: Используйте теплую воду для мытья головы, чтобы сохранить здоровье локонов.

Ошибка 3. Пренебрежение масками и кондиционерами

Шампунь может быть любым, но кондиционер и маска играют ключевую роль в уходе за волосами. Кондиционер следует использовать после каждого мытья, чтобы закрыть кутикулы волос и защитить их от внешних воздействий. Маску достаточно применять раз в неделю для глубокого восстановления. Экономия на этих средствах может привести к ухудшению состояния волос.

Как избежать ошибок

  • Выбирайте шампунь по типу кожи головы, не ориентируясь на громкие обещания.
  • Мойте голову теплой водой, избегайте слишком горячей.
  • Используйте качественные кондиционеры и маски для ухода, уделяя внимание их составу.

Правильный подход к уходу за волосами не требует больших затрат, но требует знаний и внимания. Регулярный и грамотный уход сделает ваши волосы красивыми и здоровыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Как подготовить собаку к визиту к ветеринару? Важные правила, которые нужно учитывать владельцам
Как быстро приготовить свеклу в микроволновке? Вам понадобится всего 10 минут
Как сушка на батарее влияет на ваш дом и здоровье
Скрытая причина плохого настроения, о которой никто не говорит
Почему возникает изжога и из-за каких продуктов?
Ошибки в уходе за волосами, которые делают их ломкими
Рецепт нежного шоколадного кекса с творожной начинкой
Кабачки под угрозой: как не допустить гниения урожая
Можно ли превратить жир в мышцы? Ответ эксперта тебя удивит!
Туризм на Бали: как новые ограничения изменят ситуацию с отелями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.