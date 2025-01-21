Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Психотип человека определяет не только его поведение и реакцию на внешние обстоятельства, но и то, как окружающие воспринимают его образ. Тренер по стилю Роман Медный предлагает уникальный подход к типизации внешности, используя метафору сторон света. Узнайте, какой стиль подчеркивает ваш характер.

Фото: https://www.freepik.com by drobotdean Девушки

Север

Сильный и авторитарный лидер, который любит быть в центре внимания. Этот типаж предпочитает элегантность с ноткой эксцентричности.

Что носить

Элегантные базовые вещи с одним ярким акцентом: оригинальное украшение, броский макияж или необычный крой.

Совет

Концентрируйтесь на одном собеседнике, это усиливает вашу харизму.

Юг

Мягкий и дружелюбный "серый кардинал", способный завоевать доверие окружающих. Они привлекают своей натуральностью и умением выслушать.

Что носить

Цвета, идеально подходящие вашему цветотипу, и простые, но оригинальные принты. Избегайте ярких аксессуаров и слишком ярких цветов.

Совет

Не давайте непрошеных советов, это портит впечатление.

Запад

Открытый и харизматичный экстраверт, душа компании. Этот типаж любит экспериментировать и всегда находится в центре внимания.

Что носить

Эклектичные образы, смелые сочетания фактур и цветов, яркие акценты в макияже.

Совет

Делитесь своей энергией с окружающими, но не требуйте от них такой же эмоциональной отдачи.

Восток

Закрытый и спокойный интроверт, который больше ориентируется на внутренний мир, чем на внешние проявления. Этот типаж ценит стабильность и аккуратность.

Что носить

Романтичные элементы: светлые тона, кружево, утонченная бижутерия, аккуратные каблуки.

Совет

Иногда позвольте себе выглядеть хрупкой и ранимой — это вызывает желание заботиться.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



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