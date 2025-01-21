Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом

Психотип человека определяет не только его поведение и реакцию на внешние обстоятельства, но и то, как окружающие воспринимают его образ. Тренер по стилю Роман Медный предлагает уникальный подход к типизации внешности, используя метафору сторон света. Узнайте, какой стиль подчеркивает ваш характер.
Сильный и авторитарный лидер, который любит быть в центре внимания. Этот типаж предпочитает элегантность с ноткой эксцентричности.
Мягкий и дружелюбный "серый кардинал", способный завоевать доверие окружающих. Они привлекают своей натуральностью и умением выслушать.
Открытый и харизматичный экстраверт, душа компании. Этот типаж любит экспериментировать и всегда находится в центре внимания.
Закрытый и спокойный интроверт, который больше ориентируется на внутренний мир, чем на внешние проявления. Этот типаж ценит стабильность и аккуратность.
Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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