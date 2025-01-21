Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депрессия, алкоголизм, шизофрения: можно ли унаследовать психические расстройства
Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами
Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году
Освещение для рассады: фитолампы или подоконник
Как повысить урожайность клубники: простые рекомендации для садоводов
Как избежать ссор с партнером за рулем: три простых совета
Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки
Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт
Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт

Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Психотип человека определяет не только его поведение и реакцию на внешние обстоятельства, но и то, как окружающие воспринимают его образ. Тренер по стилю Роман Медный предлагает уникальный подход к типизации внешности, используя метафору сторон света. Узнайте, какой стиль подчеркивает ваш характер.

Девушки
Фото: https://www.freepik.com by drobotdean
Девушки

Север

Сильный и авторитарный лидер, который любит быть в центре внимания. Этот типаж предпочитает элегантность с ноткой эксцентричности.

Что носить

  • Элегантные базовые вещи с одним ярким акцентом: оригинальное украшение, броский макияж или необычный крой.

Совет

  • Концентрируйтесь на одном собеседнике, это усиливает вашу харизму.

Юг

Мягкий и дружелюбный "серый кардинал", способный завоевать доверие окружающих. Они привлекают своей натуральностью и умением выслушать.

Что носить

  • Цвета, идеально подходящие вашему цветотипу, и простые, но оригинальные принты. Избегайте ярких аксессуаров и слишком ярких цветов.

Совет

  • Не давайте непрошеных советов, это портит впечатление.

Запад

Открытый и харизматичный экстраверт, душа компании. Этот типаж любит экспериментировать и всегда находится в центре внимания.

Что носить

  • Эклектичные образы, смелые сочетания фактур и цветов, яркие акценты в макияже.

Совет

  • Делитесь своей энергией с окружающими, но не требуйте от них такой же эмоциональной отдачи.

Восток

Закрытый и спокойный интроверт, который больше ориентируется на внутренний мир, чем на внешние проявления. Этот типаж ценит стабильность и аккуратность.

Что носить

  • Романтичные элементы: светлые тона, кружево, утонченная бижутерия, аккуратные каблуки.

Совет

  • Иногда позвольте себе выглядеть хрупкой и ранимой — это вызывает желание заботиться.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков
Экономика и бизнес
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами
Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом
Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году
Освещение для рассады: фитолампы или подоконник
Как повысить урожайность клубники: простые рекомендации для садоводов
Как избежать ссор с партнером за рулем: три простых совета
Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки
Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт
Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт
Непомнящий критикует Зенит за дорогостоящий трансфер бразильца: нет смысла в таких тратах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.