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Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы

Моя семья » Красота и стиль

Вспомните фразу секретарши Верочки из "Служебного романа": "Именно обувь делает женщину женщиной". Но какую пару выбрать, чтобы чувствовать себя модной этой зимой? Мы собрали список сапог, которые давно потеряли свою актуальность, и предложили стильные альтернативы. Проверим ваш гардероб?

Обувь
Фото: https://www.freepik.com by senivpetro
Обувь

Узкие сапоги до середины голени

Когда-то такие сапоги казались универсальными, но сегодня они стали явным антитрендом. Они визуально укорачивают ноги и делают силуэт более массивным.

Замена: выбирайте модели выше или ниже колена. Сапоги-трубы или жокейские подчеркнут стройность ног и добавят образу гармонии.

Сапоги с внешней отделкой мехом

Когда-то меховые вставки были настоящим модным хитом, но сейчас они выглядят устаревшими. К тому же мех быстро теряет привлекательность в условиях грязи и слякоти.

Замена: отдайте предпочтение кожаным сапогам с внутренней меховой отделкой. Это не только теплее, но и намного стильнее.

Сапоги на массивной тракторной подошве

Тракторная подошва в 2022 году была буквально везде, но ее популярность пошла на спад из-за избытка.

Замена: выбирайте сапоги с умеренно рельефной подошвой. Классические гладкие модели тоже всегда в тренде и прекрасно впишутся в любой образ.

Сапоги гармошкой

Фасон с мелкими складками из тонкого материала — пример того, как можно испортить образ. Эти сапоги выглядят дешево и совсем не украшают ноги.

Замена: сапоги с крупными складками из мягкой кожи или замши. Они смотрятся дорого и трендово, добавляя наряду элегантности.

Ботфорты-чулки из замши

Тонкие облегающие ботфорты когда-то были на пике популярности, но теперь они больше похожи на пережиток прошлого. К тому же такие сапоги сложно сочетать с брюками и джинсами.

Замена: кожаные ботфорты с более свободным голенищем или сапоги-трубы. Они удобны, универсальны и подходят к большинству повседневных образов.

Итог

Обновление обувного гардероба не только освежает ваш стиль, но и помогает избежать модных ошибок. В новом сезоне делайте ставку на комфорт, качество и актуальные фасоны — так вы будете чувствовать себя уверенно и выглядеть безупречно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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