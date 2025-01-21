Модные ошибки 90-х: 12 трендов, которые теперь кажутся странными

Мода 90-х была уникальной и не всегда успешной. Многие тренды, которые когда-то казались нам настоящими хитами, теперь воспринимаются как нечто жуткое и странное. Сегодня мы вспоминаем 12 самых ужасных модных вещей из 90-х, которые точно вызовут у вас ностальгический ужас.

Фото: https://www.freepik.com Девушки подростки

Силиконовые бретели

Неоднократно выглядывающие из-под топов, платьев и маек, эти силиконовые бретели были абсолютным трендом. Однако сегодня их наличие на одежде воспринимается как полный провал стиля.

Шлепки на платформе

Платформа в 90-е была на пике популярности, но шлепки и вьетнамки на платформе выглядели нелепо и неудобно. Сегодня такие модели вызывают лишь ужас и недоумение.

Пирсинг в пупке

Пирсинг в пупке был настоящей фишкой 90-х. Кто-то ограничивался минималистичными штангами, а кто-то вставлял в пупок целые "архитектурные сооружения", которые стали символом безумной моды того времени.

Стринги на свободе

Женщины носили джинсы с низкой посадкой и стринги, торчащие из-под них. Этот тренд был не только неудобным, но и крайне неприглядным, особенно спустя годы.

Суперклешеные джинсы

Чем шире, тем лучше! Такие джинсы были настолько широкими, что походить в них можно было только с платформой или сандалиями на высоченных каблуках. Иными словами, они были неудобными и небезопасными.

Яркие красители для волос

Наши волосы пережили все, что только можно было представить в 90-е: от ярких неоновых оттенков до безумных сочетаний цветов. Все это сегодня вызывает немалую ностальгию, но не в лучшем свете.

Круглые брови

Округлые брови, "ниточки" с ярко выраженными изгибами, были обязательным атрибутом модных девушек 90-х. Сегодня такой стиль кажется крайне странным и неудобным.

Топ-бюстье

Облегающие топы-бюстье были в моде, но часто выглядывающие из-под них бретели бюстгальтеров с силиконовыми лямками только добавляли образу странности. Этот тренд давно ушел в прошлое.

Украшения из конфет

Блестящие, яркие украшения из конфет были невероятно популярны, но выглядеть они были как игрушки на Новый год, а не как стильные аксессуары.

Клетчатая мини-юбка

Клетка была главной темой 90-х, особенно в мини-юбках. В начале десятилетия они ассоциировались с гранжем, а к концу — с поп-группой "Тату". Этот стиль стал все более универсальным, но не менее странным.

Временные татуировки

Временные татуировки в виде драконов и бабочек были обязательными атрибутами модных девочек того времени. Они не имели смысла, но все равно казались неотъемлемой частью образа.

Блестки для тела

Чем больше блесток, тем лучше! В 90-е девушки буквально осыпали себя блестками и сияли ярче любой новогодней елки. Сегодня такой подход выглядит крайне странно и излишне.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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