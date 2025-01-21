Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок

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Мода не стоит на месте, и даже самые популярные тренды со временем уступают место новым. Сумки, которые еще недавно были в каждом гардеробе, сегодня становятся признаком безвкусицы. Разбираемся, какие модели пора отправить на покой и чем их заменить.

Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с сумкой

Кросс-боди с тонким ремешком

Практичные и удобные кросс-боди когда-то были мастхэвом, но теперь выглядят неуместно с зимними образами. Тонкий ремешок портит форму пуховиков и шуб, создавая визуальный дискомфорт.

Решение: Замени ремешок на широкий кожаный или текстильный — так сумка станет стильнее и гармоничнее впишется в зимний гардероб.

Сумки с массивными цепями

Модели с толстыми золотыми цепями, вроде культовой Chain Pouch от Bottega Veneta, уже успели надоесть. Рынок заполнили многочисленные копии, и теперь такая фурнитура ассоциируется с массовостью и устаревшим трендом.

Альтернатива: Выбирай модели с минималистичной металлической фурнитурой или лаконичные тоуты из натуральной кожи.

Сумки из бусин

Когда-то они наделали много шума, но их время прошло. Сумки из бусин выглядят излишне декоративно и не вписываются в зимние образы.

Совет: Замени их на нейтральные аксессуары в интересных цветах, например, в оттенке хаки, изумрудном или баклажановом.

Прозрачные сумки

Прозрачные аксессуары были популярны среди инфлюенсеров, но сейчас их сложно представить как функциональную и стильную деталь гардероба, особенно зимой.

Решение: Отдай предпочтение классическим тоутам или шоперам, которые будут смотреться более универсально.

Сумка-клатч на длинной цепочке

Маленькие вечерние сумки с блестящим декором и длинной цепью окончательно утратили актуальность. Они выглядят старомодно и не способны удивить.

Чем заменить: Присмотрись к мини-сумкам необычной формы, например, "ракушкам" или "ведрам" из качественной кожи. Они подчеркивают современный стиль и добавляют оригинальности образу.

Заключение

Мода — это постоянные перемены. Чтобы оставаться стильной, важно не только следить за новыми трендами, но и вовремя избавляться от устаревших. Если в твоем гардеробе есть сумки из нашего списка, самое время их заменить на более современные и актуальные модели.

Уточнения

Су́мка - изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).



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