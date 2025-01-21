Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок

Мода не стоит на месте, и даже самые популярные тренды со временем уступают место новым. Сумки, которые еще недавно были в каждом гардеробе, сегодня становятся признаком безвкусицы. Разбираемся, какие модели пора отправить на покой и чем их заменить.
Решение: Замени ремешок на широкий кожаный или текстильный — так сумка станет стильнее и гармоничнее впишется в зимний гардероб.
Альтернатива: Выбирай модели с минималистичной металлической фурнитурой или лаконичные тоуты из натуральной кожи.
Совет: Замени их на нейтральные аксессуары в интересных цветах, например, в оттенке хаки, изумрудном или баклажановом.
Решение: Отдай предпочтение классическим тоутам или шоперам, которые будут смотреться более универсально.
Чем заменить: Присмотрись к мини-сумкам необычной формы, например, "ракушкам" или "ведрам" из качественной кожи. Они подчеркивают современный стиль и добавляют оригинальности образу.
Мода — это постоянные перемены. Чтобы оставаться стильной, важно не только следить за новыми трендами, но и вовремя избавляться от устаревших. Если в твоем гардеробе есть сумки из нашего списка, самое время их заменить на более современные и актуальные модели.
Су́мка - изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
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