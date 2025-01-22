Глубокое очищение и ещё два секрета: три шага к волосам, которые остаются чистыми надолго

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Мы поделимся тремя несложными секретами, как сохранить волосы чистыми, блестящими и легко поддающимися укладке на долгое время.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Современные средства для ухода за волосами часто позиционируются как мягкие и щадящие. Однако не все они подходят для всех типов волос.

Например, при жирной коже головы рекомендуется использовать шампунь для глубокого очищения (ШГО). Во время мытья тщательно массируйте кожу головы круговыми движениями, а волосы по длине мойте аккуратно, позволяя пене стекать и очищать их. Для кожи головы полезно применять пилинг. Раньше это средство казалось необычным, но сейчас оно стало обязательным этапом ухода за волосами. На рынке представлен широкий выбор пилингов. Если на коже головы есть повреждения или кожные заболевания, то лучше временно отказаться от этой процедуры. Завершите уход использованием несмываемых средств. Наносите их на волосы, отступая примерно 8 см от корней. Это позволит волосам лучше впитывать средство и предотвратит быстрое загрязнение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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