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10 стереотипов о стиле, которые давно пора забыть

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Мода — это не только тренды и красивые вещи, но и умение избежать распространенных ошибок. Выбор одежды, который кажется правильным, может на деле испортить образ и навредить вашей уверенности. Вот 10 популярных заблуждений, которые мешают вам выглядеть стильно.

женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
женщина

Не вещи красят человека

  • Эта фраза оправдывает небрежность в одежде. Стильный гардероб — это проявление любви к себе. Вещи из прошлого или случайно выбранные из шкафа могут сделать образ устаревшим или неряшливым.

Куплю меньший размер — и похудею

  • Это одна из самых частых ошибок. Одежда меньшего размера выглядит нелепо, если она не подходит. Даже после похудения вещь может не сидеть так, как вы ожидали.

Не стоит тратить деньги на одежду

  • Экономия на базовом гардеробе приводит к быстрой замене вещей. Лучше инвестировать в качественные обувь, сумки и универсальную одежду, которая прослужит долго.

Девушка должна оставаться женственной

  • Ограничивая себя только платьями, каблуками и милыми аксессуарами, вы упускаете множество стильных сочетаний. Женственность можно подчеркнуть даже джинсами и кроссовками.

Без каблуков никуда

  • Каблуки не обязательны для стильного образа. Сегодня грубые ботинки или кроссовки в сочетании с платьем выглядят гораздо интереснее, чем гипертрофированная женственность.

Короткое и откровенное — это сексуально

  • Сексуальность — это уверенность, а не длина платья или глубина декольте. Смокинг или свободная рубашка могут выглядеть гораздо привлекательнее, чем агрессивная откровенность.

Надо одеваться скромно

  • Излишняя скромность убивает стиль. Если вам хочется надеть облегающее платье или купить дорогую сумку, сделайте это. Главное — знать меру и не бояться экспериментировать.

А что подумают люди

  • Одежда — это ваше личное выражение. Соседи или случайные прохожие не должны диктовать ваш стиль. Одевайтесь для себя, а не для мнений окружающих.

Брендовая вещь должна быть всегда на виду

  • Люксовые вещи могут дополнить ваш образ, но не стать его центром. Лучше иметь несколько качественных вещей среднего ценового сегмента, чем одну дорогую, но постоянно использованную.

Я одеваюсь для своего мужчины

  • Стиль должен отражать вашу индивидуальность, а не угождать чьим-то предпочтениям. Одежда, которая полностью зависит от чьего-то мнения, может лишить вас свободы самовыражения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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