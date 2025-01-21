Фразы, которые выдают отсутствие эмпатии и обесценивают чужие переживания

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Эмпатия помогает нам лучше понимать окружающих и выстраивать глубокие, доверительные отношения. Однако некоторые люди, сами того не осознавая, используют фразы, которые вместо поддержки лишь усиливают чувство одиночества и непонимания. Давайте разберёмся, какие фразы выдают отсутствие сочувствия и почему их стоит избегать.

Фото: Openverse by polandeze, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Общение

У других проблемы серьёзнее

Сравнивать чужие эмоции с чьими-то другими трудностями — значит обесценивать чувства. Это не помогает человеку, а лишь заставляет его думать, что его переживания не важны.

Просто не думай об этом

Эмоции не исчезают, если их игнорировать. Такое высказывание мешает человеку выразить свои чувства и принять их.

Все через это проходят, справишься

Каждый человек переживает трудности по-своему. Обобщение может заставить чувствовать себя одиноким в своих проблемах.

Это всего лишь такой период, он пройдет

Сведение проблемы к временному состоянию не дает человеку возможности получить поддержку здесь и сейчас.

Я не знаю, что сказать, но так бывает

Отсутствие слов лучше заменить внимательностью и готовностью выслушать, а не уходом от разговора.

Разве это не лучше, чем ты думаешь?

Попытки показать ситуацию в позитивном свете могут обесценивать переживания. Важно просто выслушать.

Лучший способ проявить эмпатию — дать человеку почувствовать, что его эмоции важны и он не одинок.

Уточнения

Эмпа́тия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.



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