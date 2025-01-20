Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Результаты исследования: когда пить кофе, чтобы жить дольше
Как избежать отравления из-за повторной заморозки продуктов
Привычки российских водителей, за которые штрафуют за границей
Какие растения помогут увеличить урожай картофеля
Китай нашёл золото: гигантское месторождение на €75 млрд открыто в горах Хэнань
Верните блеск своим стеклам: как полировать их самостоятельно
Дом, где родилась легенда: резиденция Вальтера Скотта выставлена на продажу
Тихоокеанское побережье Канады — почему здесь нужно побывать
Защититься от дронов ВСУ помогут разработки СССР: эксперт рассказал, как улучшить систему ПВО

Гардероб для невысоких: одно простое правило, которое меняет всё

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Рост — это не проблема, если подходить к выбору одежды с правильным подходом. Автор блога Vanda Style Ванда Вонг утверждает:

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by lookstudio
Девушка

"Единственное правило, которым должны руководствоваться невысокие девушки, звучит просто — рост не имеет значения.".

Рост не важен, важны пропорции

Не существует универсальных запретов на одежду для тех, кто ниже 160 см. Всё, что нужно учитывать, — это индивидуальные особенности: длина ног и шеи, пропорции тела, размер груди, ширина бедер и плеч. Именно они играют ключевую роль в создании гармоничного образа. Например, одной и той же одеждой можно подчеркнуть достоинства фигуры или, наоборот, акцентировать недостатки, независимо от роста.

Ошибки и лайфхаки

  • Oversize и округлые формы: объемный свитшот поверх пышной юбки — не лучший выбор для невысоких девушек с округлыми формами. Это визуально увеличит пропорции. Аналогичный совет актуален и для высоких женщин, но с другими акцентами.
  • Подвороты и короткие ноги: если ноги кажутся короче тела, подворачивание джинсов усугубит проблему, оставляя впечатление слишком коротких штанишек. В таком случае на помощь придет обувь на танкетке или каблуке.
  • Водолазки и короткая шея: для девушек с короткой шеей и большой грудью водолазки — не лучший вариант, независимо от роста. Вместо этого лучше выбрать кардиганы, длинные жилеты или легкие пальто, которые визуально вытянут силуэт.

Рост — не повод отказываться от моды

Если ваши пропорции позволяют, вы можете смело носить любые тренды, от укороченных брюк до массивных украшений, пальто oversize и ботфорт. Даже обувь на каблуке — только ваш выбор, а не обязательное условие.

Полезный совет для всех

Для коррекции фигуры лучше всего подходить с индивидуальным подходом. Вместо того чтобы искать советы для "маленьких девушек", попробуйте рассматривать конкретные особенности: как скрыть живот, как подчеркнуть талию, какие материалы лучше выбрать. Такие рекомендации окажутся гораздо полезнее.

Примеры и вдохновение

Вспомните знаменитостей вроде Ким Кардашьян, Евы Лонгории, Зои Кравиц или Люси Хэйл. Их рост не превышает 160 см, но они уверенно носят любые модные вещи и выглядят безупречно.

Итог

Главное правило для невысоких девушек — ориентируйтесь на свои пропорции, а не рост. Каждая фигура уникальна, и с правильным подходом можно подчеркнуть ее достоинства, наслаждаясь любыми модными трендами.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Общество
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении Аудио 
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Экономика и бизнес
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Гардероб для невысоких: одно простое правило, которое меняет всё
Какие растения помогут увеличить урожай картофеля
Верните блеск своим стеклам: как полировать их самостоятельно
Дом, где родилась легенда: резиденция Вальтера Скотта выставлена на продажу
Тихоокеанское побережье Канады — почему здесь нужно побывать
Защититься от дронов ВСУ помогут разработки СССР: эксперт рассказал, как улучшить систему ПВО
Какие страны имеют шанс пережить ядерную зиму — исследование учёных
Как избавиться от привычки заедать эмоции: советы и стратегии
Глобальные валюты: доллар резко упал после инаугурации Трампа на фоне ослабления опасений торговой войны
Сонный паралич: мифы и правда о загадочном состоянии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.