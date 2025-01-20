Морской воротник — главный тренд весны: советы по стилю и сочетаниям

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морская тема снова на подиумах, и в этом сезоне она обретает неожиданный акцент. Внимание к морским воротникам стало настоящей сенсацией. Хотя тренды вроде коричневых замшевых сумок уже вполне ожидаемы, морская эстетика завоевывает сердца модниц по всему миру с неожиданной силой.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Как морской воротник возвращается в моду

Морская тема — это не новость, она возвращается время от времени, как волна. Вспомните, например, популярность шапочек-морячков и широких воротников в 2021 году. Прошло всего четыре года, и снова этот стиль оказывается на пике популярности, но с интересными обновлениями.

Морской стиль традиционно активно проявляется летом, когда популярны белые, черные и темно-синие купальники с контрастным кантом. Однако осень — это время для обновления интереса к рубашкам и жакетам с матросскими воротниками, которые идеально подходят для прохладной погоды.

Как это выглядит на практике

На показах осени 2024 можно было заметить стильные варианты матросских воротников, которые, однако, изменились с каждым новым сезоном. Например, на показе Gucci в феврале этого года Тина Кунаки появилось в джемпере с глубоким индиго и вязаной фактурой, украшенным воротником, расшитым кристаллами. Это добавление украшений превращает привычный матросский воротник в настоящий акцент образа, демонстрируя, как классика может преобразиться.

Не менее интересен и стиль жакетов с сильно выраженным воротником, который напоминает персонажей аниме. Широкие лацканы и ярко выраженная "мультяшность" в этом случае делают образ необычным и даже парадоксально классическим одновременно.

Морской стиль с изюминкой

Матросский воротник сам по себе — классика, но чтобы сделать его современным и актуальным, дизайнеры добавляют интересные элементы, такие как стразы, широченные лацканы или текстурированные ткани. Именно эти "изюминки" делают морскую эстетику по-настоящему стильной и свежей.

Морская тема в других элементах гардероба

Не только воротники диктуют тренды. Морскую тему можно обыграть и в других деталях. Например, матросская шапочка из шелка или глянцевой ткани, как у Jean Paul Gaultier, станет отличным дополнением образа. Для более бунтарского подхода попробуй сочетание блузы с матросским воротником и кожаной юбки с перчатками в тон — и морской стиль будет твой!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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