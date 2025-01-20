Кроп-тренчи: главный модный хит весны

Тренды всегда возвращаются, но в обновленном виде. То, что вчера казалось антитрендом, сегодня становится хитом подиумов и коллекций. В 2025 году в центре внимания — укороченные тренчи. Разбираемся, как они изменились и почему стоит добавить их в свой гардероб.
Мода циклична: спустя 5-7 лет забытые фасоны и цвета получают вторую жизнь, но с доработками. Эстетика нулевых — яркий пример. Знаковые элементы тех лет, такие как розовые топы и мини-юбки, вернулись, но в более продуманных версиях. То же самое случилось и с укороченными тренчами.
Если раньше приталенные модели с рукавами ¾ вызывали сомнения, то теперь дизайнеры предлагают свободные и элегантные силуэты.
В моде по-прежнему классические нейтральные оттенки: бежевый, песочный и их вариации. Эти цвета отлично работают с укороченными тренчами, добавляя им элегантности. Цветная верхняя одежда тоже актуальна, но для кроп-моделей нейтральные тона остаются фаворитом.
Укороченные тренчи — это баланс между классикой и современностью. Они добавляют в образ акцент, не перегружая его, и подходят как для повседневных, так и для более формальных луков.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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