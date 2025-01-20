Кроп-тренчи: главный модный хит весны

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Тренды всегда возвращаются, но в обновленном виде. То, что вчера казалось антитрендом, сегодня становится хитом подиумов и коллекций. В 2025 году в центре внимания — укороченные тренчи. Разбираемся, как они изменились и почему стоит добавить их в свой гардероб.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в магазине одежды

Как тренды возвращаются

Мода циклична: спустя 5-7 лет забытые фасоны и цвета получают вторую жизнь, но с доработками. Эстетика нулевых — яркий пример. Знаковые элементы тех лет, такие как розовые топы и мини-юбки, вернулись, но в более продуманных версиях. То же самое случилось и с укороченными тренчами.

Если раньше приталенные модели с рукавами ¾ вызывали сомнения, то теперь дизайнеры предлагают свободные и элегантные силуэты.

Актуальные фасоны укороченных тренчей

А-силуэт (трапеция)

Эти тренчи можно носить свободно или подчеркнуть талию ремнем. Такой фасон подойдет большинству типов фигур.

Длина чуть выше колена

Идеальный выбор для тех, кто хочет укороченный тренч, но не готов к кроп-моделям.

Кроп-тренчи до бедра

Важно, чтобы нижний край тренча заканчивался на уровне бедренных косточек, иначе силуэт визуально делится пополам.

Цветовая палитра

В моде по-прежнему классические нейтральные оттенки: бежевый, песочный и их вариации. Эти цвета отлично работают с укороченными тренчами, добавляя им элегантности. Цветная верхняя одежда тоже актуальна, но для кроп-моделей нейтральные тона остаются фаворитом.

Почему укороченные тренчи актуальны

Укороченные тренчи — это баланс между классикой и современностью. Они добавляют в образ акцент, не перегружая его, и подходят как для повседневных, так и для более формальных луков.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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