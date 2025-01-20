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Кроп-тренчи: главный модный хит весны

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Тренды всегда возвращаются, но в обновленном виде. То, что вчера казалось антитрендом, сегодня становится хитом подиумов и коллекций. В 2025 году в центре внимания — укороченные тренчи. Разбираемся, как они изменились и почему стоит добавить их в свой гардероб.

Девушка в магазине одежды
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в магазине одежды

Как тренды возвращаются

Мода циклична: спустя 5-7 лет забытые фасоны и цвета получают вторую жизнь, но с доработками. Эстетика нулевых — яркий пример. Знаковые элементы тех лет, такие как розовые топы и мини-юбки, вернулись, но в более продуманных версиях. То же самое случилось и с укороченными тренчами.

Если раньше приталенные модели с рукавами &frac34 вызывали сомнения, то теперь дизайнеры предлагают свободные и элегантные силуэты.

Актуальные фасоны укороченных тренчей

А-силуэт (трапеция)

  • Эти тренчи можно носить свободно или подчеркнуть талию ремнем. Такой фасон подойдет большинству типов фигур.

Длина чуть выше колена

  • Идеальный выбор для тех, кто хочет укороченный тренч, но не готов к кроп-моделям.

Кроп-тренчи до бедра

  • Важно, чтобы нижний край тренча заканчивался на уровне бедренных косточек, иначе силуэт визуально делится пополам.

Цветовая палитра

В моде по-прежнему классические нейтральные оттенки: бежевый, песочный и их вариации. Эти цвета отлично работают с укороченными тренчами, добавляя им элегантности. Цветная верхняя одежда тоже актуальна, но для кроп-моделей нейтральные тона остаются фаворитом.

Почему укороченные тренчи актуальны

Укороченные тренчи — это баланс между классикой и современностью. Они добавляют в образ акцент, не перегружая его, и подходят как для повседневных, так и для более формальных луков.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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